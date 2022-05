POLITIC Luni, 02 Mai 2022, 16:52

​​Cu PSD adus la guvernare alături de liberali chiar în mandatul său de șef de partid, Florin Cîțu, rămas acum și fără funcția de premier și fără cea de președinte PNL, susține că a greșit când a îndepărtat USR de Palatul Victoria.

Mai mult, el insistă că alianța cu social-democrații nu este una naturală și îl atacă deschis pe premierul Nicolae Ciucă.

Cîțu admite că „politic nu am gestionat lucrurile așa cum ar fi trebuit și rezultatul a fost acela”, adică nu s-a mai făcut alianță cu USR. El susține că și-a „pus cenușă în cap” în discuțiile cu USR, însă nu a avut succes.

Vreau să vă aduc aminte că eu am încercat să fac cu USR-ul și chiar eu am fost cel care s-a dus și și-a pus cenușă în cap și am avut discuții. Am ieșit optimist după primele discuții. Pentru mine, cu PSD-ul, am spus că a fost un compromis, nu era ceva ce era natural și poate că de aceea lucrurile nu au funcționat până la urmă. De aceea, eu a trebuit să fac un pas în lateral. Pentru mine, această coaliție nu e naturală (...) Cred că și eu și USR am învățat câteva lucruri. Cred că a doua oară o să o facem mai bine. Dar e normal. Eu cred că dacă nu încerci și nu greșești și nu încerci să o iei din nou de la capăt, nu poți să spui că mergi înainte”, a declarat Cîțu la Digi FM.

Florin Cîțu atacă și conducerea PNL și pe premierul Florin Ciucă

Despre liderii liberali, cărora le pasează responsabilitatea înțelegerii cu social-democrații, deși aceasta a fost parafată în mandatul său, Cîțu spune că sunt cei care vor trebui să-și asume alianța cu PSD.

„Eu am considerat că nu pot fi în această coaliție cu PSD-ul, pentru că mi se părea că orice măsură a PNL nu era susținută. Atunci, conducerea PNL, care susține această coaliție și aceste măsuri ale PSD-ului, și-a asumat rezultatele unei coaliții cu PSD-ul și efectele în economie. La final vom trage linie.”, a spus el.

Întrebat despre „expertiza” premierului Ciucă, Florin Cîțu spune ironic că, din ce a înțeles, „nu se mai vrea gâlceavă” și-l atacă direct.

„Ceea ce eu, de exemplu, când spuneam că nu este ok să ierți datoriile companiilor de stat, 100 de milioane de lei, de exemplu, și apoi să te duci să îi bagi la pușcărie pe antreprenori pentru că n-au plătit niște contribuții, era văzută ca o gâlceavă și că am ceva cu cineva. Deci se elimină această gâlceavă. Vom vedea care sunt performanțele”, a spus Cîțu.

Menționarea cuvântului „gâlceavă” este cu referire la discursul lui Nicolae Ciucă de la Congresul în care a fost ales președinte al PNL.

„Cetăţenii români s-au săturat de gâlceavă şi de toate aceste discordii care apar în spaţiul public. Important este să avem stabilitatea necesară să putem să guvernăm ţara”, declara Ciucă cu acea ocazie.