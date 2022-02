Război la vârf în PMP: Cu aproape toți liderii județeni în spate, Tomac anunță un Congres în care vrea să ia înapoi șefia partidului de la Diaconescu

”Noi nu organizăm un Congres împotriva cuiva, însă...”

”Ba mai mult, au fost lansate o serie de campanii media împotriva unor lideri PMP și a familiilor lor cu scopul de a-i determina să părăsească partidul. Fapt nemaiîntâlnit în cei 8 ani de activitate!

Pe fondul acestor tensiuni, am încercat să-l conving pe președintele Diaconescu să convoace un Colegiu Național, for ce reunește toți liderii PMP. Din păcate, deși a promis, în ultimele trei luni, chiar în prezența majorității liderilor, că o va face, acest lucru nu s-a întâmplat nici până în ziua de azi. În schimb, atunci când, în mod democratic și total asumat, o majoritate de peste 70% din aceștia au votat convocarea Colegiului Național, domnia sa l-a contestat în instanță.

Personal, am discutat de mai multe ori cu domnul Diaconescu și i-am propus soluții oneste pentru a depăși acest punct critic. Din păcate, nu a dat curs niciunui demers.

Având în vedere această situație neplăcută și nedreaptă pentru toți cei care am crezut în acest proiect și am investit în ultimii ani timp, resurse și încredere spre a-l face puternic, am luat decizia de a convoca Congresul Partidului Mișcarea Populară cu singurul scop de a reașeza partidul pe un făgaș al normalității.

Noi nu organizăm un Congres împotriva cuiva, însă este firesc să punem capăt unor practici care nu au nimic în comun cu democrația și activitatea unei instituții politice născute din dorința de a fi altceva pe scena politică.

Vreau să știți, stimați colegi, că absolut toate câte s-au spus public despre mine în ultimele luni sunt minciuni. Toate!”

Ce au spus cei 55 de lideri PMP:

”S-a ajuns aici din cauza indeciziei de la nivelul conducerii PMP, din pricina lipsei de dialog, a alimentării consecvente a unor conflicte, în locul preocupării și acțiunii hotărâte pentru dezamorsarea acestora.

De șase luni, nu s-a găsit nicio soluție în privința desemnării unui secretar general, de trei luni, în pofida apelurilor repetate care i-au fost adresate, președintele PMP nu a mai convocat nicio ședință, nicio dezbatere la nivelul structurilor statutare ale PMP, de natură a detensiona atmosfera politică tot mai încordată și deteriorată din interiorul partidului.

Nu s-a mai dialogat de la nivel central nici măcar cu aleșii locali, care reprezintă zestrea noastră pragmatică, meritorie și concretă, rod al campaniilor electorale grele pe care le-am purtat la alegerile locale și generale. (...)

Vă asigurăm că, în PMP, nu există un conflict între persoane, nici o luptă egoistă, iresponsabilă, pentru vreo putere iluzorie.

De asemenea, tema vreunei fuziuni cu altă formațiune politică nu există pentru semnatarii acestei moțiuni. (...)

Pentru toate acestea, ne reîntoarcem în 19 februarie în congres și susținem Moțiunea lui Eugen Tomac, „PMP – un nou început pentru o Românie creștin-democrată”. Facem acest lucru asumându-ne deschis parcursul politic pentru a reveni astfel întăriți pe scena politică, cu proiectele care au consacrat PMP.”