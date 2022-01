Dîncu: Nu se pune problema trimiterii de soldaţi sau echipamente în Ucraina / Populaţia este mult mai afectată de facturi

Întrebat care este cea mai mare ameninţare asupra populaţiei, în acest moment, între pandemie, război şi facturile de la energie, ministrul a spus că fiecare din aceste zone are gradul lui de periculozitate, însă, pentru populaţie, în acest moment, facturile sunt cele care afectează viaţa românilor, mai mult decât situaţia internaţională, relatează News.ro.Ministrul Apărării, Vasile Dîncu a declarat, miercuri, la Institutul Cantacuzino, că pe agenda CSAT de astăzi se află impactul unui posibil conflict asupra României, atât impactul economic, privind rezilienţa generală a societăţii şi impactul asupra opiniei publice.”Vom propune o serie de măsuri, chiar dacă nu se pune problma unei intervenţii militare a NATO, indiferent de ceea ce se întâmplă, sigur că vor fi consecinţe în lanţ asupra securităţii zonei şi chiar asupra întregii Europe”, a mai spus ministrul, precizând că este vorba despre lanţul de aprovizionare cu energie, despre sistemul bancar şi altele.Despre anunţul Franţei privind prezenţa militarilor săi pe Flancul estic, Vasile Dîncu a spus: ”Există doar dorinţa aliaţilor de a fructifica acest plan de a aduce mai multe echipamente, în cazul unui conflict. Nu avem nici termene, dar există proceduri NATO, pentru toate aceste lucruri. În momentul în care va fi cazul, vom putea vorbi şi de proceduri, era vorba mai degrabă de declaraţii şi de proiecte viitoare”.”Nu se pune problema de a trimite soldaţi sau echipamente în Ucraina”, a afirmat Vasile Dîncu, precizând că nici NATO nu poate să facă acest lucru, dizlocarea acestor trupe putând fi făcută doar dacă este ameninţată o ţară membră a NATO, iar în cazul Ucrainei nu e vorba de acest lucru.Despre reactivarea rezerviştilor, Vasile Dîncu a spus că acest lucru se face în fiecare an, prin rotaţie, fiind vorba doar de o verificare. ”Activarea rezerviştilor se face în fiecare an, prin rotaţie, este o formă de verificare pe care o facem şi în fiecare an sunt câteva mii de rezervişti care primesc ordin, şi e forma de a face un fel de inventar (..) În niciun caz nu s-a discutat în acest moment despre reactivarea rezerviştilor, nu suntem în această situaţie”, a spus el.Despre retragerea angajaţilor din ambasadele din Ucraina, Vasile Dâncu a spus că este o chestiune diplomatică pe care nu o poate interpreta. ”De regulă, când se face o retragere de misiuni diplomatice, se întâmplă concertat de ţările care se află acolo”, a spus ministrul Apărării, adăugând că vom vedea ce se va întâmpla în viitor.Ministrul Apărării a fost întrebat care este cea mai mare ameninţare asupra poporului român, în acest moment: pandemia, războiul sau facturile uriaşe la energie. Vasile Dîncu a afirmat că ”nu este simplu să evaluezi aceste lucruri”. ”Fiecare din aceste zone are gradul lui de periculozitate, pentru populaţie, însă, în acest moment, cred eu că sunt facturile”, a spus ministrul Dîncu. ”Populaţia este, în acest moment, mai mult afectată de facturi decât de situaţia internaţională”, a mai spus el, arătând că nu ştie ce factură a primit la Cluj, el stând la Bucureşti în această perioadă.