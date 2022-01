ANRE confirmă că Dumitru Chiriță, președintele instituției, este plecat în concediu în plină criză a facturilor

Informația a fost confirmată joi seară de ANRE.ANRE e reglementatorul pieței de energie și are un rol central în stabilirea prețurilor și aprobarea pragurilor. Marți, de pildă, când președintele său era plecat în vacanță, ANRE a aprobat creșterea cu 85% a prețului gigacaloriei în București, până la 980 de lei.Aflați într-o continuă competiție la nivel de imagine, PSD și PNL se atacă public și își pasează responsabilitatea gestionării scandalului facturilor la energie , dar și eșecul aplicării certificatului verde la locul de muncă.Într-un interviu acordat Digi 24 , liberalul Rareș Bogdan l-a acuzat pe Chiriță a fugit din mijlocul evenimentelor de două săptămâni și a cerut demisia acestuia.„Din punctul meu de vedere ANRE este o instituție care trebuie reformată profund. Eu aș fi demis conducerea ANRE pentru modul în care a gestionat problema facturilor. Cred că ANRE din păcate nu reușește în niciun fel să fie ce ar trebui să fie un reglementator. Președintele Chiriță (n.red. Dumitru Chiriță), ne-a spus vicepreședintele Zoltan (n.red Zoltan Nagy) că este la investigații medicale, noi am înțeles altceva, cert este că lipsește de două săptămâni din țară în plină criză a facturilor. Faptul că producătorii și distribuitorii fac ce vreau fără să existe reglementare, faptul că au existat mai mult de un milion de facturi greșite pentru că distribuitorii au preferat să nu aplice reducerea la factură mi se pare o chestiune destul de gravă. Există o problemă cu ANRE, care a acționat ineficient pe speța creșterilor din energie”, a declarat prim-vicepreședintele PNL."Pe de o parte fiecare încearcă să-și diminueze costurile de imagine când vine vorba de scandalul facturilor la energie. Noi nu am fost la guvernare când s-a făcut legea plafonării. Legea a fost făcută de Virgil Popescu și Cîțu cu larga colaborare a USR. Atacul la adresa șefului ANRE este încercare de a pasa responsabilitatea către PSD. Să ne înțelegem, ANRE are atribuții în aplicarea legii, nu face legea. Chiriță a fost propus la șefia ANRE de către Liviu Dragnea. Nu are o susținere în partid și nu ne cramponăm de el dar prin demisia pe care PNL i-o cere nu face altceva decât să direcționeze responsabilitatea către PSD în scandalul facturilor și asta, evident, că nu vom permite", au explicat surse din PSD pentru HotNews.ro.