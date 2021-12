VIDEO Ciolacu: Nu s-a pus niciodată problema vaccinării obligatorii / Trebuie să analizăm să nu încălcăm Constituția

Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat joi că social-democraţii nu sunt de acord cu obligativitatea vaccinării și că trebuie o analiză a proiectului de lege inițiat de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila pentru a nu se încălca Constituția. Discuția din Coaliție privind eliminarea acestei obligativităţi la locul de muncă a documentului a fost deschisă în urma unei întâlniri cu preşedintele Klaus Iohannis. Reamintim că PSD a inițiat un proiect de lege privind obligativitatea certificatului la locul de muncă pe care l-a pus în dezbatere publică încă de acum o lună.





”Certificatul trebuie să respecte Constituția. Este o propunere, am discutat-o în cadrul Coaliției. Nu este luată o decizie în coaliție astfel încât să vă prezentăm ceva. În acest moment este o OUG în vigoare în ce privește certificatul verde. Dacă proiectul nu aduce nimic nou nu are sens să mergem cu un proiect care nu aduce nimic nou. Ministrul a venit cu o propunere care are o latură de specialitate și o latură astfel încât să nu încălcăm Constituția (…) Acum două luni vă spuneam că nu este suficient certificatul verde. Este nevoie să venim și cu o nouă organizare în spitale, trebuie să venim cu un stoc de antivirale pentru acest nou val cinci. În ceea ce privește încălcarea Constituției, avem specialiști pentru asta. Domnul Rafila, la fel ca și mine, sunt ferm convins că este de acord să nu încălcăm Constituția României (…) Niciodată nu s-a pus problema vaccinării obligatorii (…) Cred că propunerea domnului Rafila ca certificatul să se facă în funcție de incidență și câtă presiune este pe ATI este cea mai bună”, a declarat Marcel Ciolacu.























Ciolacu a subliniat că nu există o decizie finală asupra proiectului de certificat verde, dar că speră ca acesta să fie adoptat în această sesiune parlamentară. Liderul PSD a mai spus că varianta ministrului cu introducerea certificatului în funcție de presiunea pe spitale este ”cea mai bună".