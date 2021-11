VIDEO Ciolacu, întrebat ce relație are cu Ciucă: Intimă, sentimentală? Nu avem nici afaceri, nici prietenii de familie

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune că nu are nici afaceri, nici prietenii de familie și nu a făcut nici concediile cu premierul desemnat Nicolae Ciucă. "Intimă, sentimentală, ce fel de relație?", a răspuns Ciolacu, întrebat de jurnaliști ce relație are cu Nicolae Ciucă.

El a spus că nu are nici afaceri, nici prietenii de familie cu Ciucă: "Suntem cunoștințe. În perioada în care eram viceprimar la Buzău am avut relații instituționale. Nu am fost niciodată cu domnul Ciucă la vreo aniversare, la un pahar de vin sau în vreun concediu. Cu domnul Mihai Tudose am făcut și Crăciun, și paște, și concedii, ca să aveți o comparație".

Întrebat dacă crede că PSD va mai apuca să dea premierul în acest guvern, peste un an și jumătate, liderul PSD a susținut că această coaliție de guvernare cu PNL va rezista "cel puțin până în 2024".