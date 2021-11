Are Cioloș șanse la prezidențiale? Valeriu Nicolae: „Nu. Are prea mult bun simţ” / Despre Drulă: „Are un ego cât casa, să mai taie din el” / „Nicuşor Dan nu are ce căuta la Primăria Capitalei”

Valeriu Nicolae, despre Cioloș: „Dacian are mult prea mult bun simţ. E omul consensului, e foarte slab când vine vorba de conflict şi negocieri conflictuale”





Preşedintele USR, Dacian Cioloş, nu are şanse la alegerile prezidenţiale din 2024 deoarece are prea mult bun simţ şi este slab atunci când vine vorba de negocieri conflictuale, consideră activistul civic Valeriu Nicolae, fostul secretar de stat în Cabinetul Cioloş. Potrivit acestuia, Cătălin Drulă ar putea fi candidatul USR la prezidenţiale, dar că are „un ego cât casa şi trebuie să înveţe să mai taie din el”.Valeriu Nicolae a fost întrebat duminică, la emisiunea Insider Politic, ce l-ar sfătuit pe Dacian Cioloş să facă după ce a ajuns preşedintele USR, pentru a câştiga alegerile prezidenţiale din 2024, relatează News.ro„Să îşi creeze o echipă foarte puternică managerială, să publice în fiecare an un raport al greşelilor pe care le-au făcut, să încurajeze faptul ăsta că trebuie să vedem greşelile pe care le facem, să le examinăm, să nu le mai facem. Şi să iasă cumva din retorica asta că ei sunt cei mai buni, cei mai deştepţi şi cei mai puri şi trebuie toţi să le facem statui, să ne închinăm la ei fiindcă s-au sacrificat pentru ţară. Nu v-a pus nimeni să vă sacrificaţi pentru nimic. Dacă vreţi să o faceţi, bine. (...) Ăsta e un discurs foarte, foarte prost, nu interesează pe nimeni la ce ai renunţat. Dacă ai venit să faci ceva, fă ceva! Nu ştiu pe nimeni să fi ieşit bine din politică. Dacă vreunul dintre ei a crezut că intră în politică să iasă erou, înseamnă că sunt prostovani”, a explicat activistul civic.„Am scris de acum doi ani că nu înţeleg de ce Nicuşor Dan vrea să fie primarul Capitalei, că e om cu o lipsă cumplită de experienţă managerială, te duceai fără experienţa asta să conduci o mie de oameni în marea lor majoritatea fiind împotriva ta şi neavând o echipă bine pusă la punct de manageri profesionişti. (...) E foarte greu să înţeleg de ce oamenii nu îşi văd limitele lor de competenţă. Nicuşor Dan e un om foarte bun, un matematician senzaţional, dar nu are ce să caute în poziţia de manager al celei mai importante administraţii publice din România. Poate la Făgăraş, de unde e el, poate acolo, dar nu în Bucureşti. Şi aşa Nicuşor Dan e de zece ori preferabil lui Firea, problema noastră e că continuu am avut propuneri pentru primari dezastre”, a declarat Valeriu Nicolae.