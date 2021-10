Colectiv Florin Cîțu a aprins o lumânare în memoria victimelor. Reacțiile de revoltă ale internauților

"Dacă exista ceva “fantastic” la tine, acel ceva este ticăloșia profundă! Ai tupeul și obrăznicia absolut revoltătoare și dezgustătoare să te agăți de o dramă (care a tot fost folosită cu cinism de dreapta pentru a obține capital politic), deși în mandatul tău oamenii au murit și mor cu zile (fie arși în spitale, fie privați de măsurile, de tratamentul, de dotările și de personalul atât de necesare), în timp ce se dădeau/dau tunuri financiare în vremea pandemiei!





Cred că ai face mai mult bine dacă ai cere să se facă dreptate! Altfel...este doar ipocrizie mascată!





Ați participat la deschiderea anului școlar împreună cu inculpatul și condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul Colectiv, Piedone. Puteați să refuzați.





Lasă lumânările !!! Rezolva dosarul Colectiv să știm și noi cine și cum sunt vinovați !!! Să știm cine trebuie să plătească pentru moartea celor 65 de tineri !!! Lasă condoleanțele și lacrimile că sunt destui care plâng în continuare, sincer !!!





Păcat ca doar aprinzi lumânări, rămânem cu durerea, s-a văzut cum LUPTI cu CORUPTIA! Nu am crezut ca după Dragnea, Dancila și alții ca ei, o sa pot detesta o alta persoană, ai ajuns de rasul curcilor ! Sa-ți fie rușine, întinezi memoria acelor tineri!".

”Am aprins astăzi o lumânare în memoria celor care au pierit la Colectiv, așa cum fac an de an. Este perioada în care îmi aduc aminte, inevitabil, de acea noapte în care am fost acolo, de prietenii care au ajuns la spital. Sunt 6 ani de la tragedia de la Colectiv, dar durerea este la fel de puternică”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.Câteva dintre comentariile dure ale internauților la postarea premierului interimar: