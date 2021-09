Ministrii USR-PLUS demisionează din Guvern. Barna: Ne vom depune demisiile săptămâna viitoare

Miniștrii USR-PLUS își vor depune demisiile din Guvern săptămâna viitoare, a declarat vineri Dan Barna, la scurt timp după ce partidul său a depus moțiunea de cenzură prin care speră să-l dea afară pe Florin Cîțu din Palatul Victoria.







„Nu s-a discutat despre revocare (la Coaliție - n.r.), dar la începutul săptămânii viitoare ne vom depune și demisiile de vreme ce moțiunea de cenzură a fost depusă în aceste clipe”, a declarat liderul USR-PLUS.











"Cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîţu. Noi am transmis că acesta nu mai are încrederea, urmare şi a votului Comitetului Politic - peste aproape 400 de lideri din USR PLUS au confirmat lucrul acesta. Pe cale de consecinţă, în aceste clipe tocmai a fost depusă moţiunea de cenzură, calea parlamentară prin care sperăm ca într-un termen cât mai scurt să avem un nou premier şi coaliţia să poată să meargă mai departe", a spus Barna.