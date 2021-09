Ciolacu așteptă USR-PLUS să semneze moțiunea PSD. „Azi, ne mai lipsesc 30 de semnături”

​​Marcel Ciolacu transmite USR-PLUS că nu va susține o moțiune a acestora ca să îl dea jos pe Cîțu, dar îî așteptă pe ei să o semneze pe a PSD.





„Dacă USR PLUS vrea ca acest guvern să pice, își dau toți demisia. Și tot guvernul pleacă! PSD va depune moțiunea de cenzură când vom avea cele 234 de semnături necesare trecerii ei. Azi, ne mai lipsesc 30. Îi așteptăm pe cei din USR PLUS să termine cu baletul și să semneze. În nici un caz nu vom accepta ca dorința românilor de a scăpa de acest guvern ticălos să fie folosită de USR PLUS ca obiect de șantaj între partidele din Coaliție”, a scris Ciolacu pe Facebook.