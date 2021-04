Ministrul Fondurilor Europene: Eu personal nu mai sunt dispus să răspund public pentru decizii care tărăgănează la alte instituţii / Unele ministere trăiesc aşa, într-un dolce far niente

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, declară că ministerul pe care îl conduce va acorda instituţiilor cu care lucrează termene clare pentru proiectele la care lucrează, el afirmând că nu mai este dispus să răspundă public ”pentru decizii care tărăgănează la alte instituţii”, scrie News.ro. „Au fost două informări în Guvern pe subiectul ăsta (fonduri europene – n.r.), ministerele au primit o listă de întrebări din partea noastră şi de decizii, unele au răspuns foarte bine, am făcut paşi înainte pe componente, altele însă trăiesc aşa, într-un dolce far niente şi acolo o să ne asumăm noi decizii”, a mai afirmat ministrul.





El a ţinut să menţioneze "influenţa pozitivă" a preşedintelui Klaus Iohannis,

„Să ştiţi că fiecare minister din România care a depus proiecte se bate ca un leu pentru proiectele sale. (...) Nu mă puneţi să bârfesc colegii din ministere şi nu este vorba despre decizii ale miniştrilor, este vorba de capacitatea acelor instituţii de a gândi într-o logică de proiect. Ce pot să vă spun este că, dat fiind volumul de muncă care mai stă în faţa noastră, o să schimbăm puţin logica. De săptămâna viitoare încolo, MIPE (Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene – n.r.) va fi mult mai dur în a da termene, pentru că eu personal nu mai sunt dispus să răspund public pentru decizii care tărăgănează la alte instituţii. Deci, ok, a fost frumos, consensual şi cred că am reuşit o performanţă în a ţine coaliţia unită în spatele PNRR, în a avea o negociere şi o argumentaţie tehnică cu toate ministerele şi în coaliţie şi cu primul ministru şi cu toată lumea, astfel încât să avem totuşi un consens intern pe acest subiect. Însă, dacă nu se iau nişte decizii, atunci le voi asuma eu şi vom merge mai departe”, a afirmat ministrul Fondurilor Europene într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24.





Cristian Ghinea a evitat să dea exemple de instituţii în care deciziile se iau greu cu privire la investiţii şi fonduri europene, însă a spus că unele ministere „trăiesc aşa, într-un dolce far niente” în ceea ce priveşte lucrul la proiecte alături de ministerul Fondurilor Europene.







„Sunt decizii pe care nu o să le spun, pentru că ar fi unfair faţă de colegii mei, cu care am fost... au fost două informări în Guvern pe subiectul ăsta, ministerele au primit o listă de întrebări din partea noastră şi de decizii, unele au răspuns foarte bine, am făcut paşi înainte pe componente, altele însă trăiesc aşa, într-un dolce far niente şi acolo o să ne asumăm noi decizii", a mai afirmat ministrul.El a precizat că, fiind un om care este „în măţăraia coaliţiei", a constatat că nu e vorba „de cheie politică". Ghinea a menţionat că „simte influenţa pozitivă" a şefului statului, el arătând că, după ce l-a informat pe preşedintele Klaus Iohannis cu privire la unele aspecte cu care ministerul pe care în reprezintă s-a confruntat, „s-au întâmplat nişte lucruri".