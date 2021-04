Deputatul USR Ionuț Moșteanu l-a reevaluat pe Orban, pe fondul crizei guvernamentale: ”Un politician cu foarte mult fler, flexibil, corect față de parteneri”

Deputatul a reafirmat că nu se poate merge mai departe cu Florin Cîțu premier, acuzând ”imaturitatea” acestuia.”Și-a dovedit imaturitatea politică. Are de gestionat o coaliție de partide care participă la efortul de guvernare și astăzi a luat o decizie unilaterală, fără nicio consultare. Că era sau nu îndreptățită, asta e altă discuție. Vicepremierul Dan Barna a fost pus în fața faptului împlinit și asta nu este loial între parteneri”, a spus Moșteanu la Digi24. Întrebat dacă acum Orban a devenit o soluție, deși la formarea Guvernului, s-au împotrvit numirii acestuia în funcția de premier, Moșteanu a spus: ”În decembrie au fost multe zile de negocieri. Nu a fost o condiție sau o linie roșie care nu se discută. Au fost niște scenarii și din toate scenariile a ieșit câștigător pentru toți partenerii din coaliție acest scenariu cu Florin Cîțu premier, un Florin Cîțu în care noi vedeam un om curajos, care chiar vrea să facă reforme”.”Normal că reevaluez relația mea cu dl Ludovic Orban, pe dânsul l-am văzut mai mult la televizor, nu avusesem o relație de lucru, așa cum am avut în ultimele patru luni. Lucrând zilnic cu dânsul am văzut un politician cu foarte mult fler, flexibil, corect față de partenerii cu care lucrează în fiecare zi. La 4 luni de la momentul decembrie 2020 am această revelație. Așa învățăm, creștem, cunoaștem mai bine oamenii și se schimbă părerile în timp. Pe dl Orban îl știam de la televizor, nu fusese parlamentar în mandatul anterior. În lunile astea am lucrat cu dânsul, e un partener de drum de nădejde”, a mai spus Moșteanu.La mai puțin de patru luni de la instalarea Guvernului Cîțu, coaliția de guvernare trece prin prima criză majoră, declanșată de decizia premierului de a-l demite pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. Decizia a fost luată miercuri, cu acordul președintelui Klaus Iohannis, la două zile după ce coaliția hotărâse ca Voiculescu să rămână în funcție.USR-PLUS îl acuză pe Cîțu că "a făcut jocul celor care frânează de trei luni reformele din programul de guvernare" și cere o ședință de urgență a Coaliției pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premier.De partea cealaltă, PNL spune că nu se pune problema ca Florin Cîțu să plece. UDMR, prin vocea lui Kelemen Hunor, a anunțat că îl susține pe premier și-i respectă decizia de a-l demite pe Vlad Voiculescu.