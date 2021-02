Miercuri - şedinţă de Guvern; va fi aprobat un ajutor umanitar de urgenţă pentru Croaţia după cutremurul din decembrie

Potrivit proiectului de hotărâre, valoarea ajutorului se ridică la 642.600 lei, exclusiv transportul. "Se are în vedere aprobarea scoaterii din rezervele de stat a următoarelor produse: corturi, paturi, pături, saltele pat, saci de dormit, cearşafuri pat şi construcţii uşoare din elemente modulate. Transportul produselor se realizează cu mijloace de transport ale Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, pe ruta Bucureşti-Zagreb, în condiţiile legii", se arată în nota de fundamentare a actului normativ.* Printr-un alt proiect de hotărâre, Executivul urmează să aprobe amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 noiembrie 2020 şi la 26 noiembrie 2020 şi la Bruxelles la 20 noiembrie 2020 la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014.În nota de fundamentare a actului normativ se arată că Agenţia de implementare a proiectului este Ministerul Sănătăţii, căruia i s-a delegat întreaga autoritate şi responsabilitate pentru realizarea proiectului."Costul total al proiectului este estimat la 250 milioane euro, iar finanţarea este asigurată în proporţie de 100% în cadrul împrumutului, prin aplicarea mecanismului introdus prin OUG 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare. Până în prezent a fost trasă din împrumut suma de circa 126 milioane euro, iar data limită de tragere a sumelor împrumutului prevăzută în Acordul de împrumut a fost 15 decembrie 2020. Una din subcomponentele proiectului se referă la construirea a 3 centre complexe (unităţi de arşi, săli de operaţie, unitate ATI şi unităţi primiri urgenţe) în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 'Pius Brînzeu' din Timişoara, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş şi Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 'Grigore Alexandrescu'. Valoarea celor 3 centre se ridică la circa 153,2 milioane euro, faţă de circa 47,4 milioane euro, cât se alocase iniţial din împrumut pentru aceste scopuri. În plus, perioada de execuţie a lucrărilor este de 3 ani, depăşind astfel data limită de tragere prevăzută în Acord (15 decembrie 2020). Totodată, în contextul nevoilor generate de criza COVID-19, circa 70 milioane euro din împrumut au fost redistribuite de la anumite activităţi ale proiectului (centre de radioterapie, săli de operaţii, sistem de telemedicină, etc.) către achiziţia de echipamente/materiale şi alte necesităţi pentru COVID-19 conform nevoilor sectoriale", se arată în document.Tot acolo se precizează că în baza aprobării Guvernului, la data de 3 noiembrie 2020 s-a solicitat BIRD restructurarea proiectului în sensul elementelor menţionate mai sus.Conform discuţiilor cu BIRD pe această speţă, s-a convenit ca restructurarea proiectului să fie efectuată în 2 faze distincte (care se vor derula în paralel):* prima fază - extinderea datei limită de tragere a împrumutului actual cu 4 ani,* a doua fază - majorarea împrumutului prin contractarea unei finanţări adiţionale, în valoare de 150 milioane euro (în acest sens urmând a fi încheiat un nou acord de împrumut între părţi, cu respectarea cadrului legal privind datoria publică.* Tot miercuri, ar urma să fie aprobat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsuri remediale în sistemul de educaţie, proiect privind alocarea banilor către cadrele didactice în vederea recuperării materiei pierdute în timpul predării online, după cum a anunţat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, marţi, la Antena 3."În şedinţa de guvern se va discuta doar ordonanţa de urgenţă pentru programul naţional de măsuri remediale", a declarat Cîmpeanu.Pe agenda şedinţei de guvern figurează şi o serie de proiecte de hotărâri privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.