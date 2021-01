Ciolacu: Iohannis să ceară imperativ ca acest Guvern să nu vândă pe nimic companiile românești

Liderul PSD susține că Guvernul nu se mai poate împrumuta și de aceea recurge la această soluție.







„Iohannis trebuie să facă un singur lucru la șueta anticonstituțională cu miniștrii de la Cotroceni: să ceară imperativ ca acest Guvern să nu vândă pe nimic companiile românești! Timp de un an am nu am permis ca acest Guvern de dreapta care a dus România în faliment să vândă tot din casă”, scrie pe pagina sa de socializare Marcel Ciolacu.





Ciolacu mai scrie că social-democrații s-au „bătut” cu liberalii în Parlament și au reușit să stopeze vânzarea activelor celor mai profitabile companii de stat: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, CEC și Aeroporturi București.





„Acum, însă, pentru că știe că în curând nu-l va mai împrumuta nimeni, Cîțu vrea să dea un nou asalt asupra avuției naționale și să treacă peste legea PSD care îl bloca să vândă activele în plină criză sanitară și economică. 10 miliarde de euro și aproape 18.000 de salariați. Aceasta este miza lui Cîțu! Îl avertizez pe Iohannis să nu fie părtaș la acest furt! Și să ia aminte că nici acum nu-i vom lăsa”, conchide Ciolacu.





Declarația liderului PSD vine în contextul în care Guvernul a anunțat în cursul acestei săptămâni că intenționează să aborge legea inițiată de PSD care interzice timp de doi ani orice privatizare a companiilor cu capital de stat.





Reamintim că Parlamentul a adoptat în 2020 o lege inițiată de PSD prin care se interzice, pentru o perioadă de doi ani, înstrăinarea participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, la bănci, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de participaţie deţinută, conform actului normativ. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea în august 2020.







În luna octombrie 2020, Guvernul a modificat printr-o ordonanţă de urgenţă legea. Modificările aduse de Guvern prevăd că interdicţia se referă doar la „acţiuni”, nu şi alte tipuri de active.