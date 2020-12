Senat: Proiectul privind prorogarea cu un an a formării completurilor din trei judecători, retrimis la comisii

Totodată, plenul Senatului a aprobat solicitarea liderului grupurilor senatorilor PNL, Virgil Guran, de retrimitere la comisii a proiectului menţionat, pentru două săptămâni.Mai mulţi senatori PSD şi AUR au obiectat împotriva retrimiterii la comisii a propunerii legislative, iniţiatorii PNL fiind acuzaţi de incompetenţă parlamentară.„Este inadmisibil profesional să încerci, să insişti în şedinţa de Birou permanent să ai procedură de urgenţă, să ai punctul înscris pe ordinea de zi şi apoi să-ţi dai seama că lucrurile sunt în neregulă. Putem accepta supunerea la vot a retrimiterii la comisie din motive de comunicare electronică, dar fondul rămâne. În acest moment, lucrurile vor decurge într-un anume fel, iar concluzia finală este că suntem în faţa unui act de majoră incompetenţă parlamentară”, a precizat senatorul PSD Lucian Romaşcanu.La rândul său, senatorul AUR Diana Şoşoacă a susţinut că cererea de amânare a proiectului va duce la blocarea întregii justiţii în România.„Cred că nu înţelegeţi că la acest moment justiţia este blocată pentru că nu există personal destul angajat. Cei mai mulţi judecători, la acest moment, sunt izolaţi sau carantinaţi din cauza infectării cu Sars-Cov-2. În acest moment, dumneavoastră, solicitând amânarea cu două săptămâni, nu veţi face decât să blocaţi întreaga justiţie din România, care şi aşa este supra-aglomerată şi vor trebui să adopte procedura de angajare de urgenţă care oricum va excede termenului de 1 ianuarie 2021. De unde vor lua atâtea mii de judecători pentru a se forma aceste completuri?”, a susţinut Şoşoacă.Preşedintele Comisiei juridice din Senat, Iuliana Scântei, declara că prin acest proiect se urmăreşte ridicarea presiunii de pe sistemul judiciar, „după modificările aduse de către PSD Legii 304/2004 privind organizarea judiciară”.„Practic, ridicăm presiunea de pe sistemul judiciar, pentru că s-ar fi blocat completurile de apel şi la civil şi la penal. Au fost două modificări care au pus presiune pe sistem. Este vorba de pensionarea anticipată, pe care am reuşit să o prorogăm până la 1 ianuarie 2022, dar a rămas cea cu modificarea completurilor, practic, făcându-le inaplicabile pentru că nu aveau oameni. Şi aceasta intră în vigoare acum, la 1 ianuarie. Nu este corelată cu cealaltă amânare deja operată în timpul legislaturii. Practic, ridicăm presiunea de pe sistemul judiciar, pentru că s-ar fi blocat completurile de apel, şi la civil şi la penal”, a precizat Scântei, pentru Agerpres.Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.VI din OUG nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi modificarea art.1 alin. (1) - (3) din OUG nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a INM, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.3030/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Propunerea a primit raport favorabil în Comisia juridică.„Având în vedere faptul că subdimensionarea schemelor de personal ale instanţelor judecătoreşti subzistă şi în prezent şi ţinând seama, totodată, de dificultăţile întâmpinate în ceea ce priveşte configurarea completurilor de judecată, volumul ridicat de activitate al instanţelor judecătoreşti şi caracterul general al regulii instituite de art.54. alin (2) din Legea nr. 304/2004, atât în materie penală, cât şi civilă Lato sensu (extrapenală), este necesară adoptarea unei soluţii legislative având ca obiect amânarea, până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, în vederea asigurării unui interval de timp rezonabil pentru pregătirea sistemului judiciar, a aplicării prevederilor legale referitoare la soluţionarea apelurilor în completuri formate din 3 judecători”, se arată în amendamentul admis în comisia de specialitate.Neadoptarea unei noi măsuri de prelungire a suspendării aplicării art. 54 alin 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitor la soluţionarea apelurilor în complet format din trei judecători, sunt de natură să afecteze funcţionarea normală a instanţelor judecătoreşti, să conducă la prelungirea duratei proceselor, cu consecinţe grave asupra respectării principiului judecării cauzelor într-un termen rezonabil (optim şi previzibil), se mai precizează în raport.Proiectul face parte din categoria legilor organice, a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor, iar Senatul este for decizional.