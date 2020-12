Cioloș dă de înțeles că nu este de acord cu varianta propunerii lui Orban ca premier

Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, zice indirect pe Facebook că nu este de acord cu varianta liberalilor de a-l propune pe Ludovic Orban în funcția de premier, după ce negocierile dintre PNL, USR-PLUS și UDMR s-au blocat duminică după ce liderii celor trei partide nu au căzut de acord cu împărțirea funcțiilor.

”Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România”, a scris Dacian Cioloș pe pagina sa de Facebook.