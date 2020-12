Ponta, pe Facebook: Este timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari

Victor Ponta, președintele Pro-România, un partid care pare să rămână în afara Parlamentului, a postat un scurt mesaj pe Facebook spunând ca ”este timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari”.





”Multumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost alaturi in acest proiect. Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari ! Numai bine prietenilor - numai bine tuturor celorlalti! NEVER GIVE UP !”, a scris Ponta.