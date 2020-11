"Radu Mihail (USR): La ședința conducerii Senatului au venit doar reprezentanții PSD. Am preferat să nu participăm"

Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a declarat, pentru Agerpres, că la şedinţa de luni a Biroului permanent convocat de preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, au participat numai reprezentanţii PSD.





"La şedinţă au participat numai reprezentanţii PSD. Activitatea pe care PSD o are în vedere este în primul rând completarea Biroului permanent şi vor să îşi facă funcţional un Parlament care tocmai riscă să producă lucruri nelalocul lor pentru această perioadă în care PSD practic nu mai are sprijinul populaţiei. Şi atunci am preferat să nu participăm la acest proces", a precizat Mihail.





Potrivit acestuia, PSD încearcă "să distragă atenţia" pe subiecte speciale şi "să dea senzaţia" că vrea să facă lucruri.





"Nu mă miră că PSD încearcă să distragă atenţia pe subiecte speciale, să dea senzaţia că vrea să facă lucruri şi că nu sunt în stare din cauza altora. Realitatea este că PSD, aşa cum a demonstrat şi cu puţin înainte, nu vrea să aibă o activitate productivă. Modul în care au abordat problematica iniţiativei noastre 'Fără penali în funcţii publice' vorbeşte de la sine. Faptul că au refuzat să pună în discuţie şi să voteze o propunere atât de importantă din partea cetăţenilor, pe care teoretic au susţinut-o, ne arată modul în care funcţionează. Nu folosesc aceste iniţiative decât ca slogan pentru a-şi propaga un interes electoral", a încheiat senatorul USR.