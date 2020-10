Contrele PNL-USR la Timișoara continuă: PNL Timiș a semnat protocolul cu USR-PLUS, fără să fie menționate funcțiile, așa cum a cerut Dominic Fritz / El primește termen până luni de la liberali

După ce a aruncat în aer negoscierile cu USR-PLUS pentru o majoritate în Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean, PNL Timiș a semnat vineri protocolul cu echipa primarului ales al Timișoarei, Dominic Fritz, însă în document nu este menționată și împărțirea funcțiilor în CL și CJ, așa cum a cerut primarul Fritz. El a primit de la liberali termen până luni să semneze documentul.

PNL Timiș a anunțat, pe Facebook, că președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a semnat astăzi parteneriatul pentru Timiș și Timișoara cu USR-PLUS: "Alin Nica a semnat protocolul cu USRPLUS, oare semnează și Fritz?".

Nica a semnat protocolul în conferință de presă, însă în document nu sunt trecute și funcțiile de viceprimari și vicepreședinți de CJ, respectiv modul în care vor împărțite între PNL și USR-PLUS.

Alin Nica a argumentat din nou că nu a semnat joi protocolul pentru că nu este de acord cu declarațiile deputatului USR-PLUS Cătălin Drulă, care face parte din comisia de negociere și care "de pe treptele prefecturii, la depunerea listelor candidaților USR-PLUS la parlamentare, a spus că noi am venit la negocieri să negociem funcții, când de fapt era invers". "Am vrut să le testez sinceritatea celor de la USR PLUS, să vedeam dacă propunerea este sinceră și onestă. Discuțiile au fost pozitive”, a susținut Nica, care este președintele ales al CJ Timiș, potrivit tion.ro