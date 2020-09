VIDEO INTERVIU Cum ar putea deveni Sectorul 5 un sector smart? Cristian Băcanu, candidatul PNL pentru Primăria Sectorului 5: Nu mai putem să acceptăm că este cel mai sărac sector/ Cele 110 hectare din zona Antiaeriană se pot transforma în parc

Recomandat de PNL​

Planul pentru sectorul 5 e unul simplu: să transformăm un sector care a fost căpușat, efectiv, de către niște mafioți care s-au deghizat în politruci - nici măcar politicieni nu pot fi numiți că nu s-au deghizat bine - într-un sector normal din București, într-un sector unde oamenii să aibă o viață normală





Eu ies aproape în fiecare zi să vorbesc cu cetățenii din sectorul 5, uneori chiar și de mai multe ori pe zi. Sunt foarte, foarte multe nemulțumiri. Vă spun sincer, cetățenii sunt pur și simplu exasperați de lipsa de interes a oricărei administrații.





Vă spun sincer, o problemă reală pentru sectorul 5 este lipsa posibilității de a avea mobilitate urbană reală. Adică din sectorul 5 e greu să ajungi în sectorul 1. Să vorbim, de exemplu, de tramvaiul 32. Astăzi, de pildă, am fost și am stat de vorbă cu oamenii care circulau cu tramvaiul 32. Oamenii merg cu tramvaiul 32 care nu oferă condiții de viață civilizate, majoritatea vagoanelor mai au un pic și se descompun. Sunt ruginite, sunt insalubre.





Nu mai putem să acceptăm că sectorul 5 e cel mai sărac. De ce e cel mai sărac? În sectorul 5 sunt oameni ca în toate celelalte sectoare. În sectorul 5 sunt oportunități la fel ca în celelalte sectoare Vom putea realoca fondurile pe care, până acum, administrația le irosea pentru tot felul de linii de dezvoltare. Și, în plus, ne propunem să atragem fonduri europene pentru mai multe direcții de dezvoltare: pe regenerare urbană, pe eficiență energetică. Și atunci poți să investești în toată această digitalizare și debirocratizare, pentru că faci rost de bani.





Ce înseamnă un sector smart? Înseamnă un sector unde să ai o primărie care să funcționeze cu foarte multe procese digitalizate, o primărie care să-ți elibereze certificatul de urbanism digital, o primărie care să aibă o registratură funcțională digitală, o primărie unde să nu mai stai toată ziua la cozi sau o administrație a taxelor și impozitelor locale unde să nu fii nevoit să stai la cozi, unde poți să-ți rezervi locul de parcare online, să ai o hartă a locurilor de parcare și să-ți rezervi locul de parcare online și să plătești cu cardul, să nu trebuiască să te duci și să stai la coadă la nu știu ce ghișeu unde după o zi de așteptare în căldură constați că ți-a lipsit o hârtie și trebuie să te întorci acasă și să revii a doua zi.





Mi-e greu să vă spun unde se termină incompetența actualei administrații și unde începe pungășia, dacă vreți. E greu de spus pentru că dacă urmărești cu atenție actul de administrare vezi că în foarte multe cazuri fondurile nu au fost cheltuite corect cu respectarea legii sau știu eu, în mod eficient. S-au cheltuit bani pe tot felul de povești, de exemplu acele cuburi roșii care sunt plantate peste tot în sector care au costat 200 de mii de lei.





Pentru Sectorul 5, sunt următoarele soluții. În primul rând, trebuie să avem grijă ca parcurile existente să fie în mod corect administrate. Pe urmă, după ce am terminat acest subiect și ne-am asigurat că toate parcurile sunt în regulă, trebuie să identificăm și spațiile verzi existente în Sectorul 5 care au fost pur și simplu uitate.





Există o sumedenie de astfel de scuaruri, de locuri care ar putea fi folosite pentru înverzirea sectorului și care în momentul ăsta sunt abandonate. În primul rând, primul lucru pe care cred eu că trebuie să îl facem în Sectorul 5 este să scoatem sistemul educațional din starea de avarie în care se află astăzi.





Planul meu este să dezvoltăm economic Sectorul 5.







Îmi doresc foarte tare lucrul acesta.