[P] Planul candidatului Tăriceanu pentru accesul bucureștenilor la verde: dârâmarea gardurilor de la parcurile Palatului Cotroceni și Palatului Parlamentului

"Bucureștenii au nevoie de spații largi, de accesul la spații verzi. Am văzut asta mai ales acum în plină epidemie, că mai multe spații verzi ne-ar fi prins bine. Eu spun că putem să unim oazele de verdeață din Capitală și să creăm trasee verzi/albaste pe care să putem pedala, alerga, plimba sau vâsli. Trebuie să dăm șansa copiilor noștri să descopere și mișcarea nu doar tableta și calculatorul! Trebuie să dăm șansa tuturor de a face mișcare și a lupta cu kilogramele și sedentarismul. Nu trebuie să blocăm asemenea proiecte în niște garduri care păzesc niște locuri care trebuie să aparțină publicului, cum sunt parcurile din Palatul Cotroceni sau Palatul Parlamentului", spune Tăriceanu.Planul candidatului ALDE la Primăria general este ca, prin redarea acestor grădini publicului, să se creeze un traseu care să înceapă la Grădina Botanică, să continue prin parcul Palatului Cotroceni spre parcul Palatului Parlamentului, de unde să continue spre Parcul Carol, Parcul Tineretului și Delta Văcărești. Călin Popescu Tăriceanu vorbește și despre amenajarea Deltei Văcărești, pentru a fi transformată într-un parc urban și nu să rămână un spațiu abandonat,cu atât mai mult cu găzduiește specii protejate de plante și animale."Avem nevoie de mult, de cât mai mult verde, pentru sănătatea noastră, a copiilor noștri, și pentru sănătatea orașului nostru, avem nevoie de acele așa zise păduri urbane", spune Tăriceanu, care se declară dușmanul ideii de garduri, pentru că el consideră că toate gardurile metalice sau din beton și cărămidă ale instituțiilor publice trebuie schimbate cu garduri verzi.Este angajamentul candidatului ALDE la Primăria Capitalei ca, în cei 4 ani de mandat, să crească prin orice mijloace spațiul verde din București, în asemenea fel încât să ajungem din urmă celelalte capitale europene (de la 21 metri pătrați/locuitor la 25 metri pătrați).Iar una dintre obligațiile legislative pe care Tăriceanu vrea să o promoveze este ca orice copac tăiat să fie înlocuit prin plantarea a doi copaci în același cartier.Și, tot în privința reducerii poluării, Călin Popescu Tăriceanu vorbește despre schimbarea sistemului de colectare a gunoiului menajer, care actualmente este unul nesustenabil, și propune colectarea selectivă pe zile."Nu putem la infinit să aruncăm tot gunoiul de-a valma. Dar nici nu putem accepta ca, după ce acasă facem efortul de a-l selecta, vedem cum mașina care ridică gunoiul îl bagă pe tot de-a valma parcă în dorința de a-și bate joc de noi. Cetățeni și companii care colectează și administrează gunoiul, împreună, trebuie să ne schimbăm modul de colectare!Soluția pe care o propun este colectarea selectivă pe zile: luni - resturi menajere, marți - plastic, miercuri - sticle, joi - resturi menajere, etc. Nu este ușor, dar este un efort pe care trebuie să-l facem. Nu pentru că ne amendează UE, ci pentru că nu mai putem să creăm mii de tone de gunoi în fiecare an. Pur și simplu nu mai avem unde să-l punem", spune Călin PopescuTăriceanu.Iubitor de animale, candidatul ALDE are soluții și pentru animalele abandonate. El consideră că adăposturile de animale trebuie transformate în centre de adopții și ele trebuie să devină deschise publicului și mai ales copiilor. "De o parte din spațiile verzi pe care le vom crea trebuie să se poată bucura și cățeii noștri", concluzionează Tăriceanu.