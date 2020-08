VIDEO INTERVIU Radu Mihaiu, candidatul USR PLUS pentru primăria sectorului 2: Primul lucru care trebuie să fie schimbat este felul în care se face curățenie. Avem cel mai murdar sector/ Propun construirea unei gări în dreptul șoselei Petricani

Articol susținut de Alianța USR PLUS

Cu siguranță primul lucru care trebuie să fie schimbat este felul în care se face curățenie și colectare selectivă. Avem cel mai murdar sector și asta pentru că primăria a gestionat foarte prost felul în care se face curățenie.





Al doilea lucru pe care cu siguranță îl vom schimba este felul în care este evaluată performanța angajaților primăriei. Este inacceptabil ca Primăria Sectorului 2 și angajații din Primăria Sectorului 2 să primească tot felul de bonusuri, tot felul de calificative "excelent", în condițiile în care toaletările se fac extrem de prost, în condițiile în care curățenia merge extrem de prost, în condițiile în care străzile arată cum arată. Va trebui să avem un alt sistem de evaluare a performanței angajaților.





Și al treilea lucru pe care îl doresc schimbat în Primăria Sectorului 2 este felul în care se face planificarea urbanistică. Sunt trei factori importanți în planificarea urbanistică a sectorului, trei actori importanți: primăria, dezvoltatorii și cetățenii.





USR luptă de mult timp împotriva taxei de habitat, care a fost introdusă anul trecut în mod ilegal, aș spune eu (este contestată în instanță această taxă), de către Primăria Sectorului 2. Vom elimina taxa de habitat, vom urgenta finalizarea licitației pentru selecția unui nou operator de salubritate.





Sectorul 2 este sectorul cu cei mai puțini metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Săptămâna trecută, printr-un troc, nu știu cum să-i spun altfel, făcut de către domnul Popescu și doamna Firea, a trecut PUZ coordonator al sectorului 2. Practic, viziunea de dezvoltare a sectorului propusă de primăria actuală, propusă de actualul meu contra-candidat și care este din punctul meu de vedere absolut dezastruoasă, pentru că elimina peste 25 de hectare de spațiu verde din spațiul sectorului 2 pentru construirea de betoane.





Ce propun eu este construirea unei gări în dreptul șoselei Petricani, gară în care ar putea să oprească aceste trenuri care iau călătorii dimineața la 7:00, 7:30, 8:00, îi duc în Pipera, iar seara se întorc. Asta este varianta foarte simplistă a ceea ce propun. Sigur, pentru asta avem nevoie să negociem cu CFR pentru garnituri de tren care să facă acest lucru. Primăria Sectorului 2 poate să își asume să construiască gara din dreptul Șoselei Petricani și apoi în colaborare cu CFR să facem acest traseu feroviar-urban.





Ce are bun acest proiect este faptul că copiii pot fi luați din stațiile STB, RATB, cum s-or mai numi, și se pot duce în siguranță până la școală, autobuzul poate intra în curtea școlii și să lase copiii în siguranță la multe dintre școli, în curtea școlii și părinții au siguranța faptului că copiii lor ajung cu bine la școală și atunci pot să plece tot în siguranță de la școală.





Primăria Sectorului 2 este o primărie bogată. Pentru anul 2020, bugetul de cheltuieli a Primăriei Sectorului 2 este de 1,3 miliarde de lei. Nivelul datoriei sectorului 2 este de 6%. Nu există o problemă de finanțare pentru aceste proiecte. Este, cu siguranță, o problemă de viziune și dorință de implementare. Bani există, nu există dorință și există această opacitate din punctul meu de vedere a administrației domeniului public și a Primăriei Sectorului 2 de a vedea că orașul este pentru oameni, nu pentru mașini și primăria nu se ocupă de standardul de locuire, de standardul de viață în acest oraș pentru oameni în vârstă, pentru mămicile cu copii în cărucior.





Eu îmi doresc ca în țesutul orașului să existe și zone de locuire, dar aproape de ele și zone pentru muncă, pentru afaceri. Unul din proiectele importante pe care le am în programul meu este crearea unui parc de inovare, un parc de stimulare a noilor afaceri, a startup-urilor în zona atelierelor de reparații STB. Aceasta este între Lizeanu și Spitalul Balș.



Eu în acest moment sunt candidatul dreptei unite. Am câștigat aceste bătălii interne și sunt convins că voi câștiga și bătălia pentru Primăria Sectorului 2, pentru că sunt un om de acțiune, un om care cu siguranță, când își pune ceva în minte, va reuși. Și ce-mi doresc eu acum este ca cetățenilor sectorului 2 să le fie mai bine.