Barna: PSD și PNL se întrec în Parlament să scoată de la naftalină proiectele nocive/ Acestea au fost inițiate și votate exclusiv de ei, între ei, pentru ei

Dan Barna in studioul HotNews.ro

Barna scrie pe pagina sa de Facebook că "din postura de fost, respectiv actual partid la guvernare, PSD și PNL se întrec în Parlament să scoată de la naftalină proiecte nocive inițiate de „ceilalți”, doar pentru a se putea lăuda apoi că le resping și a se erija în apărători ai statului de drept, ai democrației și ai românilor"."Adevărul este că toate aceste proiecte prin care s-au dat Justiției sistematic lovitură după lovitură nu sunt ale „celorlalți”. Sunt ale PSD aliat cu PNL sub umbrela USL, ale PNL aliat cu PC-ul lui Dan Voiculescu sub umbrela Alianței de Centru Dreapta, sunt ale ALDE aliat cu PC, sunt ale UDMR aliat cu oricine a fost la putere, sunt ale Pro România desprins din PSD și revenit la matcă și tot așa. Proiectele privind amnistia, grațierea, executarea pedepselor, reducerea pedepselor, dezincriminarea unor infracțiuni, eliminarea cătușelor etc. au fost inițiate și votate exclusiv de ei, între ei, pentru ei", scrie liderul USR pe pagina sa de socializare.Camera Deputaților a respins miercuri șapte proiecte de lege care vizau modificări în justiție, proiecte depuse în Parlament în perioada 2014-2017 atât de PSD cât și de PNL.