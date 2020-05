Ministrul Finanțelor spune că IMM Invest ”funcționează perfect”. Rezultatele programului îl contrazic

Preluare ​PeBloguri

În prima fază, guvernul a creat o platformă electronică de înscriere care a clacat după doar câteva minute de utilizare. Au revenit după vreo 10 zile cu o platformă îmbunătățită care a rezistat solicitărilor. Mai exact, în perioada 28 aprilie – 14 mai au fost înregistrate 96.240 de cereri și au fost aprobate 12 credite. Da, „Cel mai mare program de sprijinire a IMM-urilor din ultimii 30 de ani” cum îl numea ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a reușit să acorde doar 12 credite. Practic, economia e salvată, România a trecut de criza economică.Lovit de criticile antreprenorilor, ministrul de Finanțe alege să răspundă pe pagina personală de Facebook:”Am discutat cu mai multe bănci pentru a avea o imaginea reală. Cifrele apar în aceste zile, dar pot să vă dau o informație. La o singura banca erau DEJA 1000 de cereri aprobate! Doar la o banca. TOATE băncile din sistem participă la acest program. Programul IMM Invest este un succes și funcționează perfect. Așa cum am spus, dacă o să fie nevoie, iau în calcul creșterea plafonului de garantare. #RomâniiTrebuieSăȘtie. P.S. La start-up nation a trebuit să pun eu bani la rectificare să plătesc facturi restante de doi ani de zile ale țeparilor de la PSD.” – a scris ministrul Finanțelor.Ce ne spune nouă domnul ministru, Florin Cîțu, în această postare? Păi, în primul rând, că “EU am pus bani la rectificare ca să PLĂTESC”, deci nu ministerul, nu guvernul, nu statul român. Nu, el, pe persoană fizică. Și tot el, în mărinimia lui absolută, se gândește să mărească și plafonul de garantare. Economia românească are norocul să fie condusă de un asemenea binefăcător care este atent la toate nevoile românilor.