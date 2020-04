Prelungirea mandatelor primarilor şi preşedinţilor de consilii judeţene/ Parlamentul să stabilească data alegerilor - proiect de lege

prelungirea mandatelor aleșilor locali cu cel mult șase lui de la încetarea stării de urgență.

Data alegerilor va fi stabilită prin lege de către Parlament

"În urmă cu exact o lună de zile spuneam că trebuie să ne gândim serios dacă nu cumva alegerile locale ar trebui să fie amânate până după stingerea pandemiei de coronavirus, ca o dovadă de responsabilitate. La acea vreme, dl Orban a înţeles să facă băşcălie. Acum vedem cu toţii că nu putem avea alegeri locale la termen. Dacă Guvernul nu are curaj să adopte o măsură clară şi fermă în privinţa alegerilor locale, nu e problemă, preia iniţiativa Parlamentul. Astăzi, alături de preşedintele PSD Marcel Ciolacu, preşedintele UDMR Kelemen Hunor şi preşedintele Pro România Victor Ponta am depus la Parlament proiectul de lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale, pentru a fi dezbătut în procedură de urgenţă. Ar fi fost bine să fie luată o decizie de când am propus eu, dar e bine şi acum, pentru că timpul ne presează!”, a scris Tăriceanu, pe Facebook.





De precizat este că Autoritatea Electorală Permanentă a făcut o propunere de amânarea alegerilor locale, mai exact acestea să fie organizate la şase luni după încetarea stării de urgență. La sfârșitul lunii martie, Șeful AEP, Constantin Mitulețu-Buică a trimis Parlament un proiect de lege prin care Autoritatea Electorală propune prelungirea mandatelor actualilor aleși locali pe timpul stării de urgență și organizarea alegerilor locale în cel mult 6 luni de la încetarea stării de urgență.

"În primul rând, sunt foarte multe operațiuni care ar trebui să înceapă cel târziu în 13 aprilie pentru organizarea alegerilor locale la termen. Implică fonduri, resurse, ori nu știm ce va fi la jumătatea lunii aprilie, când scenariile sunt ca atunci ar fi un varf de pandemie. Daca situația continuă, propunem amânarea alegerilor. Potrivit Constituției, prelungirea mandatelor aleșilor se face prin lege, astfel că noi am făcut acest proiect de lege în care propunem prelungirea mandatelor aleșilor actuali", a declarat pentru HotNews.ro președintele Autorității Electorale Permanente "În primul rând, sunt foarte multe operațiuni care ar trebui să înceapă cel târziu în 13 aprilie pentru organizarea alegerilor locale la termen. Implică fonduri, resurse, ori nu știm ce va fi la jumătatea lunii aprilie, când scenariile sunt ca atunci ar fi un varf de pandemie. Daca situația continuă, propunem amânarea alegerilor. Potrivit Constituției, prelungirea mandatelor aleșilor se face prin lege, astfel că noi am făcut acest proiect de lege în care propunem prelungirea mandatelor aleșilor actuali", a declarat pentru HotNews.ro președintele Autorității Electorale Permanente





Premierul Ludovic Orban a declarat înr-o emisiune la Digi 24, că cel mai probabil alegerile locale nu vor avea loc în 28 iunie, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.





„Este din ce în ce mai puțin probabil ca alegerile locale să aibă loc în 28 iunie”, a spus primul ministru, în condițiile în care hotărârea pentru organizarea scrutinului ar trebui emisă "cel târziu în zece aprilie".









Inițiativa legislativă prevede :