"Deputatul mitralieră" susține că a fost vizitat de un hoț: Am fugit să iau un cuțit / Sunt izolat la domiciliul de serviciu, nu ca alții care au fugit în România din zonele carantinate și avem 121 de bolnavi

"Deputatul mitralieră" susține că a fost vizitat de un hoț: Am fugit să iau un cuțit / Sunt izolat la domiciliul de serviciu,

Parlamentarul PSD Cătălin Rădulescu susține că a fost "vizitat" de un hoț care ar fi intrat pe terasă, dar care s-ar fi speriat și a fugit și descrie și cum el a fugit să ia un cuțit și a dat un pumn în geam. "Deputatul mitralieră" mai spune că este izolat la "domiciliul de serviciu" 14 zile, ca să nu își îmbolnăvească familia: "Nu ca alții din alte țări, care au fugit din zonele carantinate în România și în trei zile avem 121 bolnavi".





"Asta mai lipsea! După ce că suntem auto izolați în carantina la domiciliu de serviciu în București 14 zile și nu am putut pleca acasă ca să nu ne îmbolnăvim familiile (nu ca alții din alte țări, care au fugit din zonele carantinate în România și în trei zile avem 121 bolnavi, 3500 în carantina și 15.000 în auto izolare ). În aceasta dimineața la ora 8.45 în timp ce dormeam am auzit o bubuitură puternica la usa terasei și când am tras draperia, ce credeți, era un hoț care încerca sa între peste mine în casă", scrie deputatul PSD Cătălin Rădulescu, pe Facebook, potrivit Mediafax.

El descrie și cum a fugit să ia un cuțit de bucătărie și a dat un pumn în geam:"Am dat un pumn la geam, am fugit sa iau un cuțit din bucătarie și l-am văzut cum a sărit de pe terasă în curtea blocului vecin care este în amenajare . Doamne feresște, nici în situația asta critică cu acest virus ucigaș hoții nu stau acasă ! Dacă era o femeie sau un copil în casă! Multe se întâmplă în zilele astea".