PeBloguri: Lia Olguța Vasilescu: ”Comisarul european pentru politica regională și urbană va semna proiectul regional de dezvoltare a infractructurii de apă și apă uzată din Dolj”

”Este vorba de aprobarea unei sume de peste 450 milioane de euro reprezentand constructia conductelor de apa si canalizare pentru Craiova si alte 22 de localitati din Dolj si a firului 2 de aductiune Izvarna-Craiova, prin care urmeaza ca cetatenii orasului sa beneficieze de apa plata la robinet. Este un proiect pe care l-am demarat in urma cu 6 ani, in calitate de primar al Craiovei, si care, in sfarsit, primeste finantarea. Compania de Apa Oltenia a demarat deja licitatiile pentru tronsoanele firului 2 Izvarna si lucrarile de canalizare, astfel ca, anul acesta, lucrarile vor putea fi executate”, a mai scris aceasta.