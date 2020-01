LIVEVIDEO Eliminarea pensiilor speciale, în dezbaterea Camerei Deputaților. ALDE și USR vor retrimiterea proiectului de lege înapoi la comisia de specialitate. PSD și PNL vor dezbaterea în plen ​

Camera Deputaţilor a început dezbaterea pe proiectul de lege al PNL privind abrogarea pensiilor speciale. Proiectul de lege prevede eliminarea pensiilor speciale, excepţie făcând cele destinate militarilor şi structurilor din cadrul MAI. De asemenea sunt eliminate și pensiile speciale pentru sportivi și artiști. PSD ALDE și USR vor retrimiterea proiectului de lege înapoi la comisia de specialitate. PNL vrea dezbaterea în plen .



















UPDATE 14.45 S-a supus la vot retrimterea la comisia de specialitate a proiectului de lege dar propunerea a fost respinsă.





UPDATE 14.35 Varujan Vosganian ALDE Eu vreau să văd câți din serviciile secrete benficiază de aceste pensii speciale.







UPDATE 14.27 Deputatul USR Cristina Prună: "Constat aici ipocrizIa PSD pentru că noi am cerut de peste doăuzeci de ori reluarea dezbaterilor la Biroul Permanent și chiar și azi în comisia de specialitate am cerut reluarea dezbaterilor pe pensiile speciale și am fost refuzați. Trebuie sa fim atenti sa fie constitutionala legea pe care o votam, altfel trebuie sa raspundeti in fata romanilor pentru ipocrizia de care unii dati dovada. Aveti grija ce votati".







UPDATE 14.20 Attila Korodi deputat UDMR: Propunem să amânăm discuțiile până se face un nou raport de către comisia de specialitate. „Raportul este viciat, de aceea, am cerut, pe procedură, să se amâne discuţia până se va face un raport corect", a spus Korodi.







UPDATE 14.17 Președintele comisiei de muncă Adrian Solomon și-a rugat colegii de la tribuna plenului să voteze împotriva amendamentelor sale "Eu nu am pus partidul in nicio situatie, avem drept de initiativa si o exercitam cum si cand dorim. Ce-am facut eu la comisie a fost sa va aduc in fata toate tipurile de pensii si indemnizatii bazate pe necontributivitate, unele fiind marii sportivi ai tarii, marii actori ai tarii, sau unii actori mai marunti din ansambluri artistice inainte de 1989. De-a lungul vremii, in perioada de tranzitie, am vazut cu totii ca niste categorii socio-profesionale sunt dezavantajate, fara vina lor. Sper că statul român este serios până la capăt şi îşi va asuma responsabilitatea faţă de toţi cei care au beneficiat de o pensie de serviciu, la un moment dat”.







UPDATE 14.15 Deputatul PNL Roman Florin Roman, Mă bucur bucură că s-a ajuns la votul final în Parlament pe eliminarea pensiilor speciale, pentru a se plăti alocaţiile dublate





UPDATE 14.10 A început ședinţa de plen a Camerei Deputaţilor . Liderul de grup al PSD Alfred Simonis, a propus ca primele amendamente care să fie supuse în dezbatere să fie cele privind rentele viagere ale sportivilor, artiştilor și jurnaliștilor. Mai exact, Simonis propune ca acestea să fie menținute pentru cele categorii speciale. "Eu vă spun ce va face PSD. Toţi colegii vor vota împotriva pensiilor speciale, pentru eliminarea pensiilro speciale. Îmi doresc să văd ce veţi face dumneavoastră. În campanie v-aţi urcat pe acest subiect şi nu aţi făcut nimic"







Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu întrebat, înaintea ședinței de plen, dacă parlamentarii PSD vor vota eliminarea pensiilor speciale, renunțând astfel la pensiile lor: "Da, e o decizie politică. Veți vedea votul".





Și liberalii susțin dezbaterea în plen. Premierul Ludovic Orban a declara îaintea ședinței că proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale nu este asumat de guvern și că deputații PNL vor decide dacă îl vor vota în plenul de marți. Premierul preferă ca inițiativa să fie adoptată de Parlament, pentru ca mai apoi să fie „corectată” de Guvern.



„Asta va stabili grupul parlamentar din Cameră. E proiectul nostru de lege. PNL militează pentru aplicarea în calcul principiul pensiei prun calculul contributivității, cu excpepția pensiilor de serviciu ale militarilor. Proiectul este depus de parlamentari ai PNL, nu este asumat de Guvern. În funcție de dezbaterile care vor fi în Cameră grupul parlamentar din Cameră va lua decizia. Vedem cum evoluează dezbaterile. Mai bine se adoptă proiectul ăsta de lege și îl corectăm în Guvern prin angajare de răspundere sau OUG”, a spus Ludovic Orban, la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL.







USR prin deputatul USR Cristian Seidler a propus în şedinţa Comisiei de muncă, rediscutarea proiectului privind eliminarea pensiilor speciale care se află pe ordinea de zi a plenului, în replică preşedintele comisiei, social-democratul Adrian Solomon, refuzând propunerea pe motiv că nu este regulamentară.







"Am o propunere de modificare a ordinii de zi în sensul repunerii raportului de adoptare privind pensiile speciale aflat la plen, să dăm un scurt raport suplimentar ca să eliminăm unele prevederi semnalate şi în spaţiul public care ar putea ridica probleme de neconstituţionalitate. Am mai făcut acest lucru, este o propunere legitimă", a spus Cristian Seidler, în deschiderea şedinţei.