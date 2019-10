​VIDEO Dan Barna acuză un fake news, după ce o parte a presei a scris că s-a oferit să-i dea un autograf lui Emerich Jenei, fără a-l recunoaște

"Fake news-ul că nu l-aș fi recunoscut e la fel de credibil precum informația că s-a aflat că nu beau apa lichidă", a scris Dan Barna, vineri, pe contul lui de Facebook În înregistrarea video a întâlnirii, Dan Barna se oferă să-i dea un autograf lui Jenei, după care cere și el un autograf de la cel care a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua.Iată mai jos postarea lui Dan Barna și înregistrarea video a întâlnirii:"Micile bucurii mari ale campanieiIeri, la Oradea, am avut bucuria să îl întâlnesc pe Emerich Jenei, un senior distins cu seninătate în vorbă și în privire. Eram prea mic pentru a-mi aminti performanțele Nadiei sau ale lui Năstase, astfel încât marile bucurii sportive ale copilăriei mele se numesc Craiova Maxima din '83 a lui Ilie Balaci, extraordinara olimpiada a României la Los Angeles în '84 și Steaua lui Emeric Ienei din '86.Emeric Ienei este unul din oamenii care ne-a arătat tuturor că dacă crezi în victorie și muncești ea va veni cu siguranță.Am fost onorat și emoționat să am cu el un dialog de câteva minute în care m-a încurajat, la finalul căruia, cu umor și eleganță, am făcut și un schimb de autografe.Îi doresc sănătate și sper să ne vedem din nou cât mai repede.P.S.: Fake news-ul că nu l-aș fi recunoscut e la fel de credibil precum informația că s-a aflat că nu beau apa lichidă".