Declarația de avere a lui Mircea Diaconu: 200.000 de euro de la Parlamentul European, un Citroen din '71 și un ”grajd personal”

Familia Diaconu are 5 terenuri intravilane de aproape 4.200 metri pătrați cumpărate sau moștenite, două case, o casă de vacanță, un apartament și un ”grajd personal” de 50 mp.De asemenea, are trei mașini - Citroen Mehari fabricat în 1971, un Aro 10 din 1996 și un Smart produs în 2001. El are în conturi aproape 120.000 de euro.Diaconu are două pensii, una de vârstă și una de merit, care i-au adus anul trecut, în total, aproape 90.000 de lei.Pe de altă parte, ca europarlamentar, a încasat, în 2018, peste 81.000 de euro indemnizație, deconturi de 70.000 de euro și peste 51.000 de euro pentru cabinetul de deputat european. Soția acestuia a trecut în declarație o sumă de peste 48.000 de lei încasați ca regizor artistic la Nottara și o pensie de 5.310 lei.