Barna: Politica a ajuns să fie făcută de nemernici, oamenii serioşi trebuie să se implice

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat duminică, la Târgovişte, că neimplicarea "oamenilor serioşi" în politică a dus la faptul că, "după 30 de ani, politica a ajuns să fie făcută de nemernici", scrie Agerpres."Alianţa USR PLUS este compusă nu din oameni care îşi doreau să fie politicieni, ci din oameni care nu au mai putut să stea deoparte. 30 de ani am spus acelaşi lucru şi l-am crezut: că politica e un lucru murdar, că politica e un lucru corupt, un lucru negativ, pe care oamenii serioşi nu trebuie să îl facă. Şi am ajuns în logica aceasta ca oamenii serioşi să se ocupe de meseria lor, de casă, de familie, de o maşină mai bună şi am lăsat ca politica să fie făcută de alţii. Şi am constatat, după 30 de ani, că a ajuns să fie făcută de nemernici, pentru că oamenii serioşi nu s-au implicat", a afirmat Barna.Acesta a adăugat că soluţia USR este implicarea oamenilor competenţi şi oneşti în politică."Este exemplul pe care îl dăm, eu sunt astăzi candidat al Alianţei USR PLUS la preşedinţia României pentru că îmi propun să fiu un preşedinte activ, un preşedinte implicat, un preşedinte full-time şi spun asta pentru că preşedintele României nu toarnă asfalt, nu rezolvă problemele de apă şi canalizare, nu face proiectele de management al deşeurilor, dar poate să dea acele mesaje prin care oamenii competenţi şi oamenii oneşti din toate instituţiile şi toate companiile înţeleg că pot să se apuce de treabă şi pot să facă lucrurile bune implicându-se. Despre asta este vorba, acesta este mesajul nostru", a mai spus Dan Barna.