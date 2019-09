Orașul cu cele mai bune condiții de viață din lume este din Europa

În 2018, a fost pentru prima dată când un oraș european s-a situat pe primul loc în acest top realizat anual de Economist Intelligence Unit (EIU), divizie a The Economist Group. Viena punea astfel capăt supremației orașului australian Melbourne, care fusese liderul acestui top timp de șapte ani.Fiecăruia dintre cele 140 de orașe i se acordă un punctaj (de la 0 la 100), în categorii diverse, precum standarde de viață, criminalitate, infrastructură, acces la educație, sistem de sănătate, stabilitate economică și politică.Viena a obținut un scor "aproape ideal" de 99,1, Melbourne - de 98,4, podiumul fiind completat de Sydney, tot din Australia, cu 98,1. Deși topul 10 este dominat de Australia, Canada și Japonia, Europa are cele mai bune rezultate la nivel general. Opt orașe din topul 20 se află în nordul Europei, cu Copenhaga (Danemarca) pe locul al nouălea, Zurich, Frankfurt și Geneva, pe pozițiile 11, 12, respectiv 14. Helsinki, Amsterdam și Hamburg apar și ele în topul 20, în timp ce Berlin și Luxemburg ocupă pozițiile 21, respectiv 23.Honolulu este orașul american cel mai bine poziționat, pe 22, iar Atlanta, Pittsburgh, Seattle și Washington apar în topul 40.Londra și New York ocupă pozițiile 48, respectiv 58. Deși au primit punctaje bune în categoriile dedicate culturii, acestea au scoruri proaste la capitolele infrastructură, stabilitate, cu riscuri crescute în ceea ce privește infracțiunile și terorismul. Parisul a coborât șase locuri, până pe 26, obținând un scor mai mic mai ales în urma protestelor antiguvernamentale ale "vestelor galbene".Topul 10 al orașelor cu cele mai proaste condiții de viață este format anul acesta din Damasc (140, Siria), Lagos (Nigeria), Dhaka (Bangladesh), Tripoli (Libia), Karachi (Pakistan), Port Moresby (Papua Noua Guinee), Harare (Zimbabwe), Douala (Camerun), Algiers (Algeria) și Caracas (Venezuela).