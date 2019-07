Tăriceanu: Nu suntem legați ombilical de guvernare. Sunt colegi nemulțumiți care îmi zic să ieșim

„Dacă până acum coaliția nu a funcționat la parametrii optimi nu vă așteptați ca după campania electorală situația să se amelioreze. Riscurile sunt să se deterioreze și mai mult situația care de multe ori e foarte tensionată. Sunt colegi de-ai mei care au cerut mai mult sau mai puțin să ieșim de la guvernare. Sunt colegi care nu cred că mai are vreun sens. Nu e problema de scârbit, dar sunt nemulțumiți că la nivel local de exemplu coaliția de la nivel central trebuia replicată la nivel local prin constituirea de majorități în Consiliile Județene, municipale, comunale. Sunt câteva locuri unde sunt coaliții făcute între PNL și PSD. Colegii mei îmi spun că nu are sens să mai rămânem. Nu suntem legați ombilical de guvernare. Unii din colegii mei fac o analiză greșită. Funcția de președinte al Senatului este una onorantă pentru mine, dar nu sunt legat de chestia asta. Nici colegii mei nu s-au născut miniștrii”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la TVR 1.Liderul ALDE a afirmat că responsabilitatea actului de guvernare ar trebui să fie pentru ambele partide din coaliție, nu doar pentru PSD.„Argumentele pe care le-am dat colegilor de a rămâne în continuare la guvernare au fost în special bazate pe ideea de a menține stabilitatea politică și de a demonstra că avem responsabilitatea actului de guvernare. Subliniez ceva și vreau să fiu bine înțeles. Nu fac din guvernare o profesie nici pentru mine nici pentru colegii mei. Avem o responsabilitate, dar această responsabilitate trebuie să se regăsească și la parteneri, ăn ceea ce privește atitudinea comună în fața actului de guvernare. Dacă nu împărțim responsabilitățile și PSD ia deciziile că e partidul mare atunci noi avem și posibilitatea să spunem -Ok, nicio problemă...”. Sunt obligat să fac această constatare pentru că nu văd că există în mintea tuturor conștiința faptului că formăm o coaliție. Coaliția discută și ia decizii împreună. Văd anumite sincope”, a adăugat Tăriceanu.Președintele Senatului s-a arătat nemulțumit de faptul că nu a fost consultat cu privire la rectificarea bugetară anunțată de Guvern.„Se discută rectificarea bugetară. Era normal să primesc o variantă, să fac o analiză și să venim cu comentarii sau propuneri. Am văzut doar o lungă list de amputări bugetare. Nu știu care este logica care stă la baza rectificării bugeetare”, a subliniat Tăriceanu.