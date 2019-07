Orban: Nu înțeleg ambiția USR-PLUS de a avea candidat la prezidențiale. Divizează electoratul anti-PSD

„În condițiile în care o mare parte a opoziției se identifică cu Iohannis, ​e o treaba de socoteală internă sau personală. Prezența unui candidat din partea USR-PLUS nu face decât să creeze o divizare în electoratul anti-PSD și permite candidatului PSD să bage bățul prin gard. Eu nu contest dreptul niciunei formațiuni de a avea un candidat la președinție, dar nu înțeleg...”, a declarat Orban, la B1 TV.Șeful liberalilor a mai spus că deși au fost atacuri din partea USR-PLUS la adresa PNL a „rezistat stoic” să nu răspundă.„Am considerat că nu trebuie să-mi consum energia să atac niște oameni care teoretic sunt de aceeași parte a baricadei. Am evitat să răspund la foarte multe atacuri nedrepte”, a spus Orban.USR și PLUS vor decide în negocieri care va fi candidatul Alianței la prezidențiale. USR l-a validat pe președintele partidului, Dan Barna, în vreme ce PLUS va face propunerea în urma unui vot intern al tuturor mebrilor. În cursă s-a înscris și Dacian Cioloș.