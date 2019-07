Nicușor Dan, prezent la Congresul USR: Am speranța să fiu candidatul Opoziției la Primăria Capitalei

Nicușor Dan, fostul președinte al USR și fondator al partidului, prezent, sâmbătă, la Teatrul Național din București unde are loc Congresul formațiunii, speră să fie candidatul Opoziției la Primăria Capitalei.

”Nu mai sunt membru de doi ani, am fost pentru o scurtă perioadă ca să-mi dau acea semnătură (pentru ca USR să poată înscrie candidații la alegerile europarlamentare pe lista Alianței cu PLUS - n.n.), am venit să-mi salut vechi prieteni (...) Eu cred că trebuie să existe un candidat unic al Opoziției la Primăria Capitalei, am speranța să fiu eu”, a declarat Nicușor Dan, pentru Digi 24, potrivit Mediafax.

Câteva sute de delegați ai USR s-au reunit, sâmbătă, pentru a alege candidatul partidului la prezidențiale.

În competiție sunt înscriși liderul USR Dan Barna, senatorul Mihai Goțiu, Dumitru Stanca și Dragoș Dinulescu. În aceeași zi se va întruni și Consiliul Național al PLUS.