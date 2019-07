Iohannis i-a cerut lui Dăncilă să-l informeze despre nominalizarea de comisar european

„E bine să clarificăm un pic aceste chestiuni cu comisarul, cine numește. Doamna premier m-a informat că dorește să nominalizeze o persoană pentru comisar interimar. Ceea ce s-a și întâmplat. În continuare însă, după validare, România va trebui să nominalizeze un comisar pentru un mandat întreg. Desemnarea și responsabilitatea pentru obținerea unui portofoliu corespunzător aparține în integralitate Guvernului. Evident că am așteptarea legitimă și să fiu informat în timp util despre persoana sau persoanele care vor fi nominalizate. Da, am solicitat acest lucru, însă nu a venit cu nicio propunere", a declarat Klaus Iohannis, întrebat fiind dacă a vorbit cu premierul Viorica Dăncilă pe acest subiect.Întrebat dacă premierul a fost de acord să-l informeze, șeful statului a răspuns: „da, a fost de acord”.Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus la începutul lunii iunie să nu se efectueze înlocuirea comisarilor, a căror muncă ar fi urmat să fie preluată timp de patru luni de ceilalți comisari europeni, având în vedere că mandatul Comisiei conduse de Juncker se va termina în data de 1 noiembrie. „Niciun cetățean nu ar înțelege de ce șefii Guvernelor insistă încă să înlocuiască comisarii”, a insistat Juncker.Prim-ministrul Viorica Dăncilă a propus Comisiei Europene să îl numească pe Ioan Mircea Pascu în funcția de comisar interimar, după demisia Corinei Crețu.​Cei care ăntreabă aceste lucruri înseamnă că n-au înțeles nimic. S-a negociat o confiMai mulți am avut pretenția să fie compensată just prin poziții de vicepreședinte al CE, la momentul în careDupă părerea mea referendumul e să fie organizat fie cu primul, fie cu al doilea tur. S-au grăbit unii politicieni care au și boicotatȚin să informez că această recomandare nu există. dată de CV de a evita suprapuneriCa o notă de subsol, e foarte curios că unii politicieni suntUn exemplu trist de abordare duplicitarăDna p-m m-a informat că dorește să nominalizeze o pers pentru comisar nterimar.După validarea candidatei, România va trebui să nominalizeze pentru un mandat întreg.Desemnarea și răspunderea pentru obținerea portofoliului aparține Guvernului. Am așteptarea legitim să fiu informat. Am solicitat, însă nu a venit până în momentul de față cu o propunere. Da, a fost de acord.Există chestiuni care țin de funcționarea statului unde și dacă suntem pe poziții diferite, trebuie săConcluziile au fost că voi candida. Că PNL își menține că eu voi fi candidatul, și că vom colaboraVom avea acțiuni comune. Vom avea o abordare de campanie cum se cuvine.Este un caz complicat cu multă tristețe și mă aștept ca toate autoritățile să-și facă datoria și să se rezolve