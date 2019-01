VIDEO Viceprimarul Bădulescu spune că a mințit procurorii în legătură cu protestul din 10 august: „Recunosc că am minţit la Parchet şi mă pun la dispoziţia organelor de urmărire penală”

Aurelian Bădulescu: „E posibil ca în România 2019 că îți faci un coleg trompetă să fii dat afară și să nu conteze cât ai muncit, cât ai luptat cu opoziția, câte proiecte ai votat, cât ai stat pe străzi, cât le-ai ținut c.. când venea hashtagul peste ei, câte documente ai semnat ca să nu-i lași în piață? Și ești audiat la Parchet și de ce a trebuit să mint la Parchet, asta nu se întreabă?

Realizator: Ați mințit la Parchet?

Aurelian Bădulescu: Da, asta nu întreabă?Am spus că după 30 ianuarie e momentul când lumea va sti adevărul. Asta este frica lor.

Realizator: Cum să spuneți că ați mințit la Parchet?

Aurelian Bădulescu: Da, domn'e, recunosc că am minţit la Parchet şi mă pun la dispoziţia organelor de urmărire penală cu fapte şi declaraţii pentru data de 10 august 2018. Poftin. Am spus o public.

Realizator: Ce ați mințit?

Aurelian Bădulescu: O să declar la Parchet.

Realizator: De ce ați mințit?

Aurelian Bădulescu: Că sunt un mincinos şi, ca să apar un partid care acum mă exclude... de aia. Ca să-l apăr pe Codrin Ştefănescu, ca să apăr democraţia, ca să fie bine.Într-o intervenție la Realitatea TV, Bădulescu a avut aceeași poziție.„Am avut o altă atitudine decât cea care ar fi trebuit atunci când am declarat în faţa organelor de urmărire penală ce m-au întrebat referitor la evenimentele din 10 august şi am spus asta în contextul în care am vrut să subliniez faptul că am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să trag cu acest partid“, a afirmat Bădulescu.„Mi-a fost greu să ajung până aici, nu am crezut niciodată că dacă-i spui lui Codrin Ştefănescu trompetă şi munceşti atâţia ani în partidul ăsta eşti dat ca o măsea afară“, a adăugat Bădulescu.Întrebat dacă va merge la Parchet să-şi schimbe declaraţia, Aurelian Bădulescu a răspouns: „Nu, o să mă cheme Parchetul şi o să zică: «Domnu' Bădulescu, ai spus că ai minţit». Da, domnule. «Ia pixul şi hârtia şi hai să vedem ce trebuie să îndreptăm aicea»“.Bădulescu a susținut că i s-a cerut de la partid, în schimbul unor „foloase materiale”, să folosească „toate armele împotriva Gabrielei Firea”. „Mă c... pe funcțiile voastre de bolșevici”, a spus Bădulescu că a fost răspunsul său.Comitetul Executiv al PSD București a decis, miercuri seară, retragerea sprijinului politic pentru viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, acesta urmând să rămână consilier general și membru PSD.Viceprimarul Aurelian Bădulescu, a declarat, pe 24 august, după ce a fost la Parchet pentru a vorbi cu procurorii despre evenimentele de pe 10 august, din Piața Victoriei, că ”am avut parte de bătăi de stradă de tip Belfast”.Bădulescu a afirmat că „nu a existat un centru de comandă, a existat o încăpere”, în care a stat până la 4 dimineața cu Prefectul Capitalei. „Acea clădire se afla în zona guvernului, o clădire în care paza era asigurată de cei de la SPP”, a mai spus el.”Violența era aproape de neimaginat”, a susținut Bădulescu, afirmând că Jandarmeria nu a greșit prin reprimarea protestatarilor. ”În opinia mea, jandarmii au procedat atât cât au putut pentru a restabili ordinea de drept”.”De la cine primeam informații? De la cine primeați și dumneavoastră, de la Facebook”, a răspuns el la o întrebare pe această temă a jurnaliștilor. El a spus că s-a dus acolo să vadă ”dacă sunt manipulanții de tramvai în regulă, că avem depou în spatele Guvernului”.Viceprimarul a susținut că „nu a existat un centru de comandă, a existat o încăpere”, într-o clădire a Secretariatului General al Guvernului (SGG) care avea pază SPP. „Nu a existat un centru de comandă, a existat o încăpere, unde reprezentantul prefecturii împreună cu reprezentantul administrației publice din acea zi, respectiv subsemnatul, care aveam delegate atribuțiile primarului, a trebuit să luăm măsuri care prevedeau modul de administrare a orașului în situații de criză. Având în vedere datele și informațiile care existau la acea dată, și anume faptul că urmau să existe violențe, date pe care le aveam din exploatarea surselor deschise, din mesajele subliminale pe care le trimiteau pe conturile de Facebook agitatorii și inițiatorii acestui miting neautorizat am luat măsurile care se dispuneau. Ceea ce se induce în media și în mediul public, că era un centru de comandă, că nu știu ce, este o chestiune speculativă și depășește limita normalității. Nu a fost nicio conspirație, nu a fost nimeni în altă parte decât acolo unde trebuia să fie”, a spus el.„Acea clădire se afla în zona guvernului, o clădire în care paza era asigurată de cei de la SPP. Am dedus că acea clădire era o clădire a SGG. Tot ce șine de Guvern, și fiind o clădire a SGG, paza ține de SPP. Acolo am intrat, acolo s-au luat anumite decizii care țin de modul în care trebuie să luăm anumite restricții administrative și la ora 4 dimineața am plecat acasă. Dna prefect a fost de la ora 16 până la 4 dimineața împreună cu mine”, a adăugat el.