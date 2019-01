Iohannis: Obiectivul meu personal pentru alegeri e câștigarea unui nou mandat de președinte. Sunt optimist

În prima declarație publică din acest an, Klaus Iohannis a menționat între provocările lui 2019 și alegerile prezidențiale la care speră să obțină al doilea mandat de președinte.„La sfârșitul anului vom avea alegeri prezidențiale și reiterez că voi intra în competiție pentru un nou mandat de președinte (...) Personal obiectivul meu pentru alegeri e câștigarea unui nou mandat de președinte", a spus Iohannis.Întrebat dacă Liviu Dragnea va fi contracandidatul său, șeful statului a evitat vreun comentariu direct despre acesta, spunând doar că este optimist.„Sunt foarte optimist, nu mă tem niciodată de contracandidați. Eu mă voi prezenta și sunt optimist. Cred că orice cursă electorală are un parcurs pe care îl cunoaștem, dar în final important e ce doresc alegătorii. La sfârșitul anului 2019 vom ști ce președinte vor dori alegătorii”, a spus el.Pe de altă parte, președinte a spus că „obiectivele mari” pe care le are sunt „obiectivele României”."Pe întreg anul 2019, obiectivele mari pe care le am, care sunt obiectivele României, sunt o mai bună și profundă integrare europeană, consolidarea noastră în cadrul NATO și poate reușim să avem o întărire în acest an pe flancul vestic și unul dintre obiectele foarte importante pentru mine este consolidarea statului de drept în România, asta însemnând și continuare în forță a luptei anticorupție”, a spus el.Referindu-se la președinția Consiliului UE, pe care România a preluat-o, președintele a afirmat că e convins „că vom face față cu bine”.