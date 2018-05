Primul lider PNL care se distanțează de Orban: Nu s-a consultat în partid; nu sunt adeptul unor astfel de plângeri penale / Cu cine spune Orban că s-a consultat: Mi-au deschis ochii

"Domnul Orban nu s-a consultat în interiorul partidului când a luat această decizie. Eu, personal, nu sunt adeptul unor astfel de plângeri, vă spun foarte deschis. Eu sper că are elemente cât se poate de clare pe care se bazează când a făcut acest lucru", a declarat Bolojan într-o conferinţă de presă susținută la Oradea, citat de Agerpres."Înţeleg că suspectăm un şofer că a depăşit viteza legală maxim admisă. Conform percepţiei publice, se pare că acest şofer, doamna Dăncilă, nu are nici permis de conducere şi nici nu cunoaşte maşina pe are vrea s-o conducă. Mie mi-e greu de crezut că depăşeşte viteza legală dacă, atunci când trebuie să treacă strada, trebuie ţinută de mână. Dar asta e situaţia. E bine ca, atunci când ne gândim să punem şoferi la maşinile ţării, ale unor oraşe sau ministere, să aibă, totuşi, permis de conducere, să mai fi condus câţiva kilometri înainte, altminteri este doar o problemă de timp până ce maşina va intra într-o coliziune. Iar cei mai afectaţi sunt pasagerii din spate, care sunt nevinovaţi. De claxonat, toată lumea ştie să claxoneze.Deci premier ar trebui să fie unul care poate trece strada de unul singur, altfel nu-l bagă nimeni în seamă. Pentru astfel de poziţii, să ne gândim bine, să nu devenim ridicoli, indiferent de partid", a mai spus Bolojan."Întreg documentul a fost elaborat împreună cu aceşti specialişti care îmi sunt apropiaţi şi care ei sunt cei care de fapt mi-au deschis ochii, m-au făcut şi m-au încurajat să întreprind acest demers", a declarat Orban, citat de News.ro.Orban a explicat că sesizarea se referă la circumstanţele legate de pregătirea, adoptarea şi transmiterea către opinia publică a Memorandumului privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, ci nu la problema de fond."Sesizarea se referă la toate circumstanţele legate de pregătirea, adoptarea, transmiterea către opinia publică a memorandumului privitor la mutarea ambasadei. Am fost, sunt şi voi fi un susţinător al Parteneriatului Strategic cu SUA, întotdeauna am acţionat şi am pledat pentru relaţii de prietenie cu statul Israel, am fost, sunt şi voi fi un susţinător al statutului României de membru al Uniunii Europene, dar al unui statut de partener loial, responsabil, partener de încredere la nivelul Uniunii Europene care acţionează în conformitate cu tratatele şi în conformitate cu deciziile organismelor Uniunii Europene", a menţionat liderul PNL.El a spus că sesizarea sa nu se referă la problema de fond, ci la faptele comise pe parcursul adoptării acestui memorandum, fapte care ar putea fi infracţiuni."Aceste posibile infracţiuni care s-ar fi putut comite prin faptele lor sunt: transmiterea de informaţii cu caracter secret, care nu sunt destinate publicităţii, infracţiune prevăzută în Codul Penal, avem o infracţiune prevăzută în legea răspunderii ministeriale şi anume faptul că doamna Dăncilă a nu a informat preşedintele. Refuzul de a pune la dispoziţia preşedintelui informaţii, mai ales atunci când este vorba de luarea unor decizii care pot să afecteze interesele de stat constituie infracţiune. De asemenea, călcarea în picioare a Constituţiei prin scoaterea completă a preşedintelui din tot spaţiul procedural legat de memorandum poate să îmbrace forma unei infracţiuni care este infracţiunea definită de uzurpare de funcţie", a susţinut Orban."Faptul că (Liviu Dragnea - n.r.) mă ameninţă pe mine nu va avea niciun efect. Nu mi-e frică de dumneavoastră, domnule Dragnea, dumneavoastră sunteţi obişnuit să conduceţi abuziv, prin ameninţare, prin intimidare, dar nu v-aţi găsit subiectul. Nu mi-e frică de dumneavoastră. Lucrul cel mai grav în schimb este că domnul Dragnea ameninţă şi citez ".Orban a mai declarat că nu înţelege de ce social-democraţii "au intrat în panică", spunând că "probabil se simt cu musca pe căciulă" pentru că altfel nu ar fi avut nicio emoţie.Legat de acuzaţia liderilor PSD că textul plângerii a fost redactat la Palatul Cotroceni, Orban a spus că este "o minciună gogonată" şi că demersul nu are nicio legătură cu preşedintele."Este o minciună gogonată. Încearcă să se victimizeze, încearcă să-l responsabilizeze în mod fals pe preşedinte privitor la un demers care nu are nico legătură cu preşedintele. Este un demers pe care eu l-am făcut. Este adevărat că m-am consultat cu câţiva apropiaţi care au cunoştinţe de Drept, dar sunt colegi şi prieteni de-ai mei şi întreg documentul a fost elaborat împreună cu aceşti specialişti care îmi sunt apropiaţi şi care ei sunt cei care de fapt mi-au deschis ochii, m-au făcut şi m-au încurajat să întreprind acest demers", a declarat preşedintele PNL.El a mai spus că Liviu Dragnea "şi-a ieşit din minţi, a pierdut legătura cu realitatea, a pierdut legătura cu bunul simţ, a pierdut legătura cu principiile de bază ale democraţiei".