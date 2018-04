Roman (PNL), despre Pilonul II de pensii: Este, pur şi simplu, o naţionalizare bolşevică

"Este, pur si simplu, o nationalizare bolsevica, iar miza inseamna cele 7 miliarde care sunt depuse pana acum in Pilonul II de pensii", a declarat parlamentarul PNL de Alba."Atentie, daca eu mor, acei bani raman cu drept de mostenire pentru cei pe care eu ii desemnez. Ceea ce se incearca acum e efectiv o nationalizare. Adica, pe partea de proiect sa reduci contributia la 0, ai redus-o de la 5,1 la 3,7, iar acum sa o duci la 0 si doar sa ai posibilitatea sa optezi pentru Pilonul II, practic este o nationalizare cu acte in regula si asta inseamna ca guvernul fura 800 de milioane de euro lunar - cat merg acumulare in Pilonul II in ceea ce inseamna pensia noastra a fiecaruia - ca sa sustina actualul sistem de pensii", a mai spus Roman.Liberalul a mai spus ca isi pune mari semne de intrebare si cu privire la termenul de 1 iulie privind indexarea punctului de pensie."In aceasta saptamana am avut in dezbatere la Comisia de munca Ordonanta 82, ordonanta extrem de importanta . Le-am atras atentia ca, prin prorogarea indexarii punctului de pensie, de la 1 ianuarie la 1 iulie, timp de sase luni se fura intre 3 milioane si 6 milioane de lei vechi din buzunarul fiecarui pensionar, pentru ca practic aceasta indexare nu s-a facut la 1 ianuarie, conform legii, si am spus ca am mari semne de intrebare si cu 1 iulie, cu recalcularea dosarelor de pensie. Nu au personal, au blocate angajarile si teama mi-e ca iar vor veni si vor spune ca timpul nu le permite sa recalculeze dosarele si se vor duce cu o noua prorogare", a adaugat el.