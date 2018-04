Raluca Turcan: PNL crede doctrinar în definiţia căsătoriei ca fiind relaţia dintre bărbat şi femeie / Nu cred ca Liviu Dragnea este îndreptățit să vorbească despre familie

"PNL şi-a asumat decizia politică de a susţine iniţiativa cetăţenească cu privire la întărirea familiei. În acelaşi timp, poziţia PNL este că, odată generat un proces de modificare a Constituţiei, tot ceea ce ţine de definiţie în Constituţie trebuie să fie corelat cu legislaţia existentă, în special cu Codul Civil. În plus, faţă de lucrurile acestea, PNL crede doctrinar în definiţia căsătoriei ca fiind relaţia dintre bărbat şi femeie. Familia monoparentală de exemplu, familia definită de Codul Civil, trebuie de asemenea întărită şi respectată şi garantată prin Constituţie. PNL nu poate să nu susţină iniţiativa cetăţenească. Am participat la manifestări publice legate de această iniţiativă cetăţenească, am strâns semnături şi am îndemnat la a ajunge să existe un spirit comun în societatea românească pentru mai buna garantare a drepturilor familiei prin Constituţia României", a spus Turcan.Prim-vicepreşedintele PNL califică drept "ipocrizie şi cinism" intenţia Partidului Social Democrat (PSD) de a organiza un miting pentru a-şi arăta sprijinul pentru familia tradiţională."Legat de ceea ce face PSD, mie mi se pare că este cea mai cruntă dovadă de ipocrizie şi cinism. Nu cred că Liviu Dragnea este cel care trebuie şi este îndreptăţit să vorbească despre familie. Nu cred că Liviu Dragnea, patronul majorităţii parlamentare care până acum putea să fi făcut zece referendumuri pentru întărirea familiei, trebuie să vorbească de familia tradiţională, miting pentru întărirea familiei şi eventual, modificarea Constituţiei", a precizat Turcan.Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, că înţelege că preşedintele Klaus Iohannis şi PNL nu doresc referendumul pe tema familiei, menţionând că el are presiuni foarte mari din partea socialiştilor europeni să nu susţină acest referendum, dar că PSD nu va renunţa."Vrem să facem un miting foarte mare pentru a ne arăta sprijinul nostru pentru familia tradiţională. E un lucru în care eu cred foarte mult. Este vorba de un subiect de o profunzime uriaşă pentru societatea românească. PSD, în ansamblu, susţine lucrul acesta şi nu este neapărat un miting exclusiv al PSD, ci este un miting făcut pentru a arăta sprijinul nostru pentru asta. Am vorbit deja cu colegii mei, suntem în organizare, urmează să stabilim data şi locaţia. Nu este foarte uşor să găseşti în Bucureşti un loc pentru un miting foarte mare. În acelaşi timp, trebuie să stabilim data, pentru că trebuie să vedem totuşi ce se întâmplă cu modificarea legii referendumului. Am înţeles, nu ştiu dacă informaţia e reală, că preşedintele vrea să atace la CCR legea respectivă, deci se tot întârzie. Deci, în funcţie de ceea ce se va întâmpla în plan legislativ, o să decidem şi noi data acestui miting", a afirmat Dragnea, la Antena 3.