Cioloș, despre noul său partid: ”De dreapta, de stânga - astea sunt cuvinte abstracte. Vom participa la toate alegerile”

"Nu promovăm cuvinte abstracte - de dreapta, de stânga - astea sunt cuvinte abstracte. O să colaborăm cu cei care împărtăşesc valorile şi principiile pe care noi le-am afişat. Deocamdată noi ne punem problema să construim partidul şi apoi să vedem colaborările. Ne aşteptăm să fim votaţi de toţi cei care au încredere în ceea ce vom propune, nu facem diferenţieri, dar sigur că sperăm ca acest proiect să atragă cât mai mulţi dintre cei care au stat deoparte până acum - şi datorită faptului că au stat deoparte din motive probabil obiective şi cu siguranţă fiecare a avut argumentele lui -, dar datorită faptului că au stat deoparte, suntem în situaţia în care suntem în momentul de faţă", a precizat Cioloş într-o declaraţie de presă susţinută cu prilejul anunţului depunerii la tribunal a documentelor noii formaţiuni, citat de Agerpres.El a precizat că partidul pe care îl reprezintă va participa la toate formele de alegeri."Cred că înainte de prezidenţiale o să fie alegerile europarlamentare. Vom participa la toate alegerile, dar deocamdată am depus documentaţia pentru înregistrarea partidului, avem foarte mult de lucru în continuare în platformă, pentru că consistenţa programului politic pe care îl vom propune vine din activitatea unor oameni care trăiesc pe teren, care cunosc realităţile de pe teren şi care au venit sa se implice în Platforma Romania 100. Şi de acolo o să extragem foarte multe idei care vor fi parte a proiectului politic pe care îl vom prezenta la lansarea partidului. Nu vindem pielea ursului din pădure", a arătat fostul premier.Dacian Cioloş a susţinut că nu a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre acest proiect politic."Au fost discuţii generale de mai multă vreme, nu am discutat în mod specific de acest proiect. Au fost discuţii generale de mai multe vreme, nu am discutat în mod specific de acest proiect şi de acest pas. Acest pas vine din dorinţa susţinătorilor Platformei "Romania 100", care au dorit şi acest vehicul politic", a răspuns Cioloş, întrebat dacă a discutat cu şeful statului despre noul partid.