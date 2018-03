Proiectul USR de abrogare a pensiilor speciale pentru parlamentari si alte sase categorii de angajati, respins de Senat

Propunerea a fost respinsă cu 81 de voturi 'pentru', o 'abţinere' şi 36 de voturi 'împotrivă'.Proiectul prevede eliminarea pensiilor speciale pentru sapte categorii de angajati: parlamentarii, judecatorii Curtii Constitutionale, angajatii Curtii de Conturi, corpul diplomatic si consular, personalul aeronautic civil navigant profesionist, personalul auxiliar al instantelor si al parchetelor, functionarul public parlamentar.Proiectul de lege prevede si plafonarea pensiei pentru magistrati si militari la nivelul soldei/salariului brut lunar din ultima luna de activitate.Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputatilor fiind decizionala.Proiectul prevede mentinerea a doua exceptii de la abrogare - pentru pensiile militare de stat, exceptie care exista si in celelalte tari membre NATO, si pentru pensiile magistratilor, unde Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) recomanda un regim de pensionare special, potrivit Agerpres.In expunerea de motive, initiatorii sustin ca proiectul urmareste "restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor de pensii speciale si revenirea la principiul contributivitatii. Regula trebuie sa fie, potrivit acestora, 'la contributiile egale - pensii egale'.""Numarul celor care beneficiaza de pensii de serviciu instituite prin legi speciale este de 184.000 persoane, iar bugetul total pentru aceste pensii speciale este de 6,6 miliarde lei in 2017," arata acestia in expunerea de motive.