Kelemen Hunor: 2018 ar trebui sa fie anul in care sa existe un dialog despre un acord in privinta viitorului

"Dar oare tara in care traim, Romania, stie spre ce directie sa se indrepte? Deoarece aceasta tara nu are o viziune, nu are un proiect viabil. Aderarea la UE a fost ultimul scop comun. Si asta a fost acum zece ani. Spre ce ne indreptam? Ce vrem? Care sunt obiectivele noastre? Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra unei linii de autostrada, dar nici asupra directiei in care ar trebui indreptate educatia si sanatatea. Politica romaneasca este cunoscuta, astazi, pentru lupta acerba impotriva celuilalt, desi ar trebui sa se concentreze pe constructie si dezvoltare", a afirmat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.El a subliniat ca prima conditie in privinta viitorului este dialogul, iar comunitatea maghiara este pregatita."2018 ar trebui sa fie anul in care, in unele probleme, societatea romaneasca si inclusiv societatea maghiara din Transilvania sa aiba un dialog despre un acord in privinta viitorului. Astazi, adevaratul act revolutionar din aceasta tara ar fi daca am putea reda speranta, credinta intr-un viitor viabil. Prima conditie esentiala pentru aceasta este dialogul. Noi, maghiarii din Romania si reprezentantii intereselor comunitatii, suntem pregatiti pentru acest dialog. Asta cerem, asta asteptam. Chiar daca nu vom putea impartasi niciodata trecutul, ar trebui sa planificam impreuna viitorul nostru comun. Si cu asta am ajuns si la cea de-a doua conditie: sa definim un proiect mare, comun, un obiectiv major comun pentru care putem mobiliza toate fortele", a afirmat Kelemen Hunor.Liderul UDMR a participat joi la dezvelirea statuii omului politic Szechenyi Istvan (1791-1860) din municipiul Satu Mare. Evenimentele au mai cuprins depuneri de coroane la bustul poetului Petofi Sandor si o defilare cu husari.