Florin Roman (PNL): PSD pregateste, prin Codul finantelor publice locale, obligativitatea ca romanii sa plateasca impozite pe cladiri de pana la sase ori mai mari

Premierul Viorica Dancila a declarat in luna februarie, la Adunarea generala a presedintilor de Consiliii Judetene, ca proiectul Codului finantelor publice locale urmeaza sa fie adoptat pana la sfarsitul anului."Prin noul proiect al Codului finantelor publice locale PSDragnea anunta noi biruri pentru toti romanii. Propunerile PSDragnea obliga autoritatile locale sa majoreze la maxim impozitele pentru persoanele fizice si juridice (cladiri rezidentiale). Daca in prezent aceste cote de impozitare sunt de la 0,08% pana la 0,2%, proiectul PSDragnea prevede obligativitatea ca romanii sa plateasca limita maxima, adica de trei ori mai mult. Situatia este similara in cazul impozitului pe cladiri nerezidentiale unde, in momentul de fata, pragul minim este de 0,2%, iar cel maxim de 1,3%. Proiectul PSDragnea prevede obligativitatea platii de catre cetateni a plafonului maxim, adica de 6,5 ori mai mult. Daca pana acum Consiliile locale puteau opta in aprobarea acestor impozite si taxe, mai nou PSDragnea obliga primariile, prin lege, sa mearga la plafonul maxim. In majoritatea cazurilor, primarii si consiliile locale mergeau pe varianta minimala. E o masura disperata a PSDragnea de a arunca vina pentru biruri mai scumpe in sarcina primarilor" sustine Roman in comunicat."La propunerea primarului Sectorului 3 domnul Robert Negoia si a comitetului de elaborare a Codului finantelor publice locale din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale s-au trimis propuneri (pentru acest Cod - n.r.) in urmatoarea idee: Consiliile locale puteau opta intre o limita minima si o limita maxima, acum propunerea este de a se merge pe cote maxime. Ce inseamna asta pentru cladirile rezidentiale? Inseamna ca, daca pana acum consiliile locale puteam opta intre o cota de 0,08 si 0,2%, acum aceasta propunre indica aceasta cota maximala ceea ce inseamna ca romanii vor fi obligati sa plateasca de circa trei ori mai mult. Pentru cladirile nerezidentiale, limita minima era 0,2 si cea maxima 1,3%, acum este propusa 1,3, ceea ce inseamna o crestere a taxelor si impozitelor locale de 6,5 ori mai mult" a explicat Roman jurnalistilor, ulterior."Din punctul de vedere al PNL guvernul PSD incearca sa minta din nou primarii, le-au furat un miliard de euro prin asa zisa revolutie fiscala, iar solutia gasita este de e majora impozitele si taxele la nivel national" a mai spus deputatul, presedinte al Comisiei de administratie."Practic, prin aceasta decizie se muta o decizie de la nivel national la nivel local si se incearca aruncarea intregii responsabilitati asupra primarilor. In urma intalnirii celor din comitet au luat aceasta decizie de a se propune nivelul maxim, s-au trimis adrese catre asociatiile profesionales si au fost intrebati daca vor sa mearga pe cotele minime, cu precizarea ca recomandarea comitetului este sa se mearga pe aceste cote maxime. Propunerea este a dlui Robert Negoita. Ea este intr-un proiect care se discuta la MDRAP, astazi este data limita" a mai detaliat el.