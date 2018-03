Conducerea PNL se reuneste duminica la Palatul Parlamentului pentru a stabili cum vor fi evaluate filialele

In cadrul Biroului Politic National vor fi prezentate, potrivit unor surse liberale, obiectivele PNL pentru 2018, modelul planului de actiuni si a criteriilor de evaluare a filialelor teritoriale si programe de training - "Caravana Liberala" - care vizeaza dezbateri organizate in filiale, atat pentru membri cat si pentru cei interesati, si sustinute de profesori universitari, in special pe zona economica.





La Consiliu National, care este unul ordinar, fiind convocat o data la sase luni, conform Statutului PNL, va fi prezentat raportul de activitate al Biroului Executiv si al grupurilor parlamentare si, de asemenea, vor fi adoptate modelul de plan de actiuni si criteriile de evaluare ale filialelor teritoriale.