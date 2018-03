Dragnea, ironic dupa ce Rise Project a scris ca este anchetat in Brazilia: M-au prins cand vindeam portocale pe plaja

"M-au prins cand vindeam portocale pe plaja", a spus Dragnea jurnalistilor, inaintea sedintei comitetului executiv al PSD in care se vor valida candidaturile pentru functiile din partid."Vad o foarte mare disperare inainte de congres", a declarat liderul PSD, care a spus si ca se "reincalzeste aceasta ciorba"."Oricine iese cu o prostie sa o lamuresc eu? Lamuriti-o voi! Sa o lamureasca ei", a declarat Dragnea.Intrebat daca stie ceva despre "Casa Grande", in care - potrivit Rise Project - ar fi fost impreuna cu apropiati de-ai sai, Dragnea a negat: "Nu stiu".RISE Project si Folha de Sao Paolo, una dintre cele mai mari publicatii din Brazilia, au obtinut confirmarea ca autoritatile din aceasta tara au in desfasurare o ancheta al carei subiect este presedintelui PSD, Liviu Dragnea. Procurorul federal, Carlos Wagner Barbosa Guimaraes, ne-a declarat joi ca atat Dragnea cat si Mugurel Gheorghias sunt suspecti intr-un caz de spalare de bani in Brazilia, scrie Rise Project.