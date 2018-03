Gabriel Oprea: Dragnea m-a rugat sa il ajut sa fie ales presedintele PSD

Fostul ministru Gabriel Oprea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea da ca exemplu anul 2004 cand el era ministru al administratiei, iar Dragnea i-a cerut sa-l ajute sa devina seful presedintilor de Consilii Judetene din PSD si 2015, cand i-a cerut sprijinul pentru a deveni presedintele PSD, potrivit news.ro.

Reactia lui Oprea vine dupa ce, in contextul acuzatiilor privind relatia cu SRI, Dragnea i-a raspuns lui Codrin Stefanescu: "Cred ca domnul Codrin Stefanescu poate sa ceara aceste expicatii de la camaradul lui, Gabriel Oprea, de la asociatul lui, Gabriel Oprea, care sigur n-are nicio legatura cu sistemul".

"Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul meu i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea. Acest ajutor a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal. Poate, candva, voi povesti in amanunt. Astazi ma opresc la doua exemple", isi incepe Oprea postarea.

El sustine ca in 2004, cand era ministrul Administratiei Publice, iar Dragnea presedintele CJ Teleorman, Dragnea l-a rugat sa il ajutesa devina seful presedintilor de Consilii Judetene din PSD.

"La acel moment, PSD castigase presedintia a 17 Consilii Judetene. Pentru ca m-a rugat sa il ajut, m-am intalnit cu ei, in sediul din Ion Ionescu de la Brad si i-am convins sa-l voteze. Asa a ajuns camaradul Liviu sa fie seful politic al presedintilor CJ din partid", povesteste Gabriel Oprea.

De asemenea, el afirma ca in anul 2015, Liviu Dragnea a apelat din nou la sprijinul sau, de aceasta data din postura sa de presedinte al UNPR.

"M-a rugat sa il ajut sa fie ales presedintele PSD, in contextul in care Victor Ponta demisionase pe Facebook. A venit la un pahar de vin la UNPR, asa cum stie toata presa prezenta acolo si m-a rugat sa-l sprijin. Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu si sprijinul UNPR", mai scrie oprea, concluzia sa fiind: "Camaradul la nevoie se cunoaste".