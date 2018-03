Orban: Mi s-a facut dreptate. Nu mai trebuie calcata in picioare independenta justitiei, trebuie lasata sa se autoregleze

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus, dupa ce a fost achitat de Inalta Curte si Justitie in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, ca i s-a facut dreptate si ca increderea sa “in sistemul de justitiei s-a dovedit corect”. Acesta a mai spus ca PNL va continua sa sustina independenta justitiei, lupta impotriva coruptiei. Nu in ultimul rand Orban a spus ca daca “majoritatea liderilor politici s-ar fi comportat normal, Romania ar fi astazi mult mai departe”.





Acesta a spus ca a fost o incercare grea pentru familia lui si pentru colegii de partid, dar nu a facut altceva decat sa isi sustina nevinovatia.





“Nu am incalcat nicio lege, nu am facut nimic care sa ma faca pasibil de a fi considerat vinovat de incalcarea legii”, a spus Orban care a subliniat “dupa cum bine stiti, din momentul inceperii urmaririi penale, m-am retras din toate functiile de partid. Nu am candidat la Primaria capitalei, nu am mai candidat pentru Parlamentul Romaniei, am luat deciziile considerandu-ma nevinovat, am luat deciziile pentru ca asa mi s-a parut corect si normal pentru orice democratie, tara in care exista domnia legii, pentru ca nimeni nu este mai presus de lege, pentru a fi judecat ca orice om obisnuit in tara asta”, a declarat Orban.





Acesta a subliniat ca pana la anuntarea sentintei definitive nu a atacat DNA si sistemul de justitiei.





“Nu am instrumentat nicio campanie de presa impotriva parchetelor, dimpotriva. Pot sa spun astazi ca mi s-a facut dreptate. Increderea mea in sistemul de justitie s-a dovenit corecta. Asa cum mie mi s-a facut dreptate, asa si fiecarui cetatean roman i se poate face dreptate. Sistemul de justitie are capacitatea de a face dreptate”, a mai spus Orban.





Acesta a mai spus ca “dupa acesti doi ani de incercare grea”, a iesit “intarit” si ca oricine poate face diferenta acum intre PNL si celelalte partide, iar daca “majoritatea liderilor politici s-ar fi comportat normal, Romania ar fi astazi mult mai departe”.





“Sunt si mai determinat, si mai hotarat, motivat sa construiesc PNL alaturi de colegii mei ca alternativa de care are nevoie Romania astazi. Orice om normal poate face diferenta clara intre mine, noi si celelelate formatiuni politice. Poate daca majoritatea liderilor politici s-ar fi comportat normal Romania ar fi astazi mult mai departe”, a adaugat Orban, care subliniaza ca “nu mai trebuie calcata in picioare independenta justitie, trebuie lasata sa se autoregleze”.





Liderul PNL a spus ca formatiunea va continua sa sustina independenta justitiei.





“Vom continua sa sustinem independenta justitiei, lupta impotriva coruptiei, vom fi si mai clari, si mai fermi in atitudinea noastra, aceea de a respinge orice propunere legislativa care risca sa incalce independenta justitiei”, astfel incat Parlamentul sa nu fie transformat intr-un zid de aparare pentru parlamentari.





Acesta a mai spus ca “nu oamenii politici nu tb sa analizeze activitatea” DNA, ci “institutiile care sunt abilitate prin lege”.





“In Romania exista o Constitutie, institutii care se ocupa de autoreglarea care trebuie sa se faca in justitie, in special CSM, care s-a exprimat fata de toate situatiile care au aparut in toate institutiile”, a spus liderul PNL, care a continuat “Nu Liviu Dragnea, Tariceanu, Nicolicea, Iordache trebuie sa faca ordine in justitie”.





In ceea ce priveste cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, facuta de ministrul Justitiei, Orban a spus ca Toader “s-a facut de ras, ar trebui sa isi faca seppuku, dupa acest esec lamentabil”