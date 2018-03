UPDATE Dragnea: Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Urmeaza schimbarile secretarilor de stat/  PSD nu mai accepta in profunzimea lui ciondaneli, tot felul de intrigi mici, pentru functii

"Eu am citit si am si vorbit cu doamna, ne-am dat cateva mesaje dupa ce a declarat la presa. I s-au probabil bete in roate. Asa este, urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut o discutie cu dumneaei si cu primarii de sectoare, discutie purtata si cu doamna prim-ministru. Au avut si separat discutii cu doamna prim-ministru. S-a facut in sfarsit un plan de colaborare serios, intre Guvern si Primaria Capitalei, care va incepe sa se implementeze foarte foarte curand, pentru ca sunt angajamente pe care ni le-am luat si eu, si doamna Firea in campania electorala de la locale si in campania de la parlamentare. Bucurestiul este cea mai mare localitate din Romania, unde aproape toti romanii vin, trec prin Bucuresti, au nevoie de institutiile din Bucuresti si este important. Dincolo de asta, cea mai mare aglomerare urbana are nevoie de conditii mult mai bune de trai", a spus Dragnea, citat de Agerpres.Intrebat cum comenteaza declaratiile Gabrielei Firea conform carora ar fi "o sinucidere politica" faptul ca in PSD sunt framantari care nu au o motivatie foarte clara si foarte exacta, el a replicat ca primarul general are dreptate."Asta ne-a spus si aseara doamna Firea, la intalnirea pe care am avut-o cu toti presedintii de organizatii. Asta am spus-o si eu, si asta au spus-o foarte multi colegi de-ai nostri. Cei care nu inteleg ca societatea romaneasca a evoluat, ca PSD-ul a evoluat si are o raspundere uriasa privind viata societatii romanesti si destinul fiecarui roman, inseamna ca a ramas ancorat in trecut. PSD nu mai accepta in profunzimea lui discutii, ciondaneli, tot felul de intrigi mici, pentru functii si functioare", a precizat Dragnea.Intrebat daca apreciaza ca aceste critici l-ar putea viza si pe el, Dragnea a replicat: '"Nu". El a negat, de asemenea, ca ar exista o tabara impotriva sa."Eu m-am saturat de un an de zile de cand se vorbeste despre subiectul acesta. Am vazut acum ca aproape toate organizatiile au dat rezolutii de sustinere. Probabil ca nu o sa fie suficient nici Congresul. Probabil ca trebuie se cer sustinere pe undeva si prin Asia. Faptul ca unul-doi-trei colegi - camarazi, ca sa spun asa (camarad este termenul folosit duminica seara de Codrin Stefanescu - n.r.) - tot spun despre asta, nu inseamna ca e o realitate a partidului. Partidul are niste obiective pe care si le-a asumat si de guvernare si din punct de vedere al diminuarii abuzurilor in societatea romaneasca, pe care le urmareste pas cu pas si si le indeplineste", a spus liderul PSD.Dragnea declarase in trecut ca, in urma evaluarii facute privind secretarii de stat, 27 dintre acestia vor fi schimbati din functie.